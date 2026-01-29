Social

Polei și ghețuș pe drumuri, temperaturi scăzute. Autoritățile de la Chișinău se pregătesc pentru intervenții urgente

Polei și ghețuș pe drumuri, temperaturi scăzute. Autoritățile de la Chișinău se pregătesc pentru intervenții urgenteSursa foto: Poliția Republicii Moldova
Republica Moldova. În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, autoritățile centrale analizează un set de măsuri de prevenire și intervenție la nivel național. Printre acestea se numără inclusiv posibilitatea reducerii zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând să fie stabilit de fiecare instituție publică în funcție de specificul activității.

Propunerea a fost înaintată Guvernului în cadrul ședințelor de coordonare interinstituțională dedicate gestionării situației create de vremea nefavorabilă.

„A fost propusă examinarea posibilităților de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității”, se menționează într-un comunicat oficial.

Guvernul Republicii Moldova

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Vreme instabilă: precipitații, polei și risc sporit pe drumuri

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri.

Temperaturile vor scădea treptat, devenind negative inclusiv pe parcursul zilei, iar în nopțile de 31 ianuarie – 2 februarie sunt prognozate minime mai scăzute, care pot duce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație.

Serviciile de intervenție, mobilizate la nivel național

În acest context, autoritățile au dispus mobilizarea tuturor serviciilor structurale responsabile, cu implicarea personalului în regim operativ, pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va coordona circulația rutieră, acordând prioritate transportului de pasageri și intervenind cu tehnică specială pentru deszăpezire și combaterea lunecușului. În cazul în care situația o va impune, circulația camioanelor de mare tonaj ar putea fi restricționată temporar, în cooperare cu Poliția.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura patrularea activă a drumurilor naționale și intervenția rapidă în zonele cu risc sporit de accidente, în colaborare cu alte structuri ale statului.

ninsoare

Sursa foto: Freepik

Energie, sănătate și protecție socială, în regim de alertă

Ministerul Energiei va menține echipe mobile de intervenție pentru asigurarea funcționării rețelelor și pentru intervenții rapide în cazul apariției unor avarii sau întreruperi de curent electric.

„Intervențiile vor viza segmentele critice, pentru menținerea funcționalității instituțiilor publice și a localităților”, au precizat autoritățile.

La rândul său, Ministerul Sănătății va asigura funcționarea serviciilor medicale în regim de alertă, inclusiv verificarea stării tehnice a ambulanțelor, pentru a putea răspunde prompt solicitărilor populației.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va acorda sprijin persoanelor și familiilor vulnerabile, prin intermediul autorităților locale și al serviciilor sociale din subordine.

Ninsoare 2025

Sursă foto: Pixabay.com

Recomandări pentru populație

Autoritățile îndeamnă cetățenii să limiteze deplasările neesențiale, să manifeste prudență sporită în trafic și pe trotuare, să echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă și să acorde atenție sporită persoanelor vulnerabile.

Totodată, este recomandată evitarea supraconsumului de energie electrică și deconectarea aparatelor sensibile în cazul fluctuațiilor de tensiune.

În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova s-au menținut condiții meteo dificile, cu ploi, polei și ghețuș, care au afectat grav circulația rutieră și activitățile zilnice. Mai multe drumuri au fost blocate sau au avut circulație restricționată, transportul interurban și cel de mare tonaj a fost suspendat temporar, iar serviciile de urgență au înregistrat sute de apeluri cauzate de accidente și căderi pe ghețuș. De asemenea, în mai multe localități, instituțiile de învățământ au trecut la cursuri online.

Proiecte speciale