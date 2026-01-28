Iarnă năprasnică în Republica Moldova. Vremea pregăteşte noi surprize

Republica Moldova. Moldovenii se confruntă cu cea mai grea iarnă din ultimii ani. După ceaţa şi poleiul, care au făcut sute de victime şi au paralizat traficul, precum şi chiciura care a lăsat sute de case fără curent electric, meteorologii vin în sfârşit cu o veste bună. Dar care nu va dura mult.

Conform Serviciilor Hidrometeo, vremea se va încălzi uşor, astfel Codul galben de ceaţă şi polei se va menţine până la amiaza zilei de 29 ianuarie.

Totuşi, până atunci, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe arii extinse, se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin.

Totodată, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții pentru intensificarea și menținerea poleiului.

Totuşi, bucuria nu va dura mult. Vineri, 30 februarie, precipitaţiile revin într-o formă mai agresivă. Noaptea va căde lapoviţă pe întreg teritoriul din Nistru şi Prut, iar temperaturile care vor oscila în jurul gradaţiei zero ridică riscul ca străzile să se transforme din nou în patinoare.

Lapoviţa va cădea până în seara de vineri, apot temperaturile vor coborî sub zero şi va ninge.

Gerul îi va pune din nouă la încercare pe moldoveni pentru a doua oară în această iarnă.

Începând cu ziua de sâmbătă, temperaturile vor începe să scadă, iar la începutul săptămânii viitoare gerul năprasnic va pune stăpânire pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile vor coborâ până miercurea viitoare până la -18 şi chiar mai mult de -20 de grade.

În perioada geroasă nu se prevăd precipitaţii.

După care va urma o încălzire bruscă, de până – 2 – 0 grade. Iar precipitaţiile, sub formă de lapoviţă, vor reveni în forţă.

În a doua jumătate a lunii februarie timpul va începe să se încălzească uşor.

Meteorologii susţin că aceste condiții meteorologice sunt normale pentru această perioadă a anului, având în vedere că ne aflăm în plină iarnă, doar că durata mai mare a episoadelor de frig și precipitații este un fenomen mai rar întâlnit. Chiar dacă astfel de ierni nu se repetă anual, ele rămân caracteristice sezonului rece.