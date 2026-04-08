Rafale puternice de vânt au provocat haos și pagube în mai multe localități din Republica Moldova

Republica Moldova. Rafalele puternice de vânt care au afectat Republica Moldova au provocat numeroase incidente, obligând echipele de salvatori și pompieri să intervină rapid pentru a înlătura pericolele. Arbori prăbușiți, crengi rupte și elemente de construcție amenințau siguranța locuitorilor, blocând drumuri și afectând rețele electrice și de comunicații.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a raportat șapte intervenții pentru defrișarea copacilor căzuți pe carosabil. Incidentelor s-au înregistrat în satul Chiștelnița din raionul Telenești, în satul Șestaci din raionul Șoldănești și în municipiul Chișinău, pe strada Mesager, unde un copac a blocat traficul. În raioanele Telenești și Strășeni, precum și în municipiul Bălți, arborii căzuți peste firele electrice reprezentau un pericol real pentru populație.

Pe parcursul aceleiași zile, echipele de intervenție au avut și cinci misiuni pentru eliminarea obiectelor cu risc de prăbușire de la înălțime. În capitală, pompierii au intervenit pe străzile Sarmizegetusa și Mihail Sadoveanu, unde au înlăturat elemente de acoperiș care puteau cădea peste trecători. De asemenea, pe strada Ion Creangă, salvatorii au demontat părți de acoperiș de pe clădirea Școlii Profesionale nr. 2.

IGSU avertizează populația să respecte măsurile de siguranță în condiții de vânt puternic. Locuitorilor li se recomandă să evite zonele cu arbori sau construcții instabile și să nu parcheze autovehiculele sub copaci. În caz de situații excepționale, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze Serviciul 112 pentru intervenții rapide.

Amintim că, pe 6 aprilie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil în perioada 7 aprilie, ora 10:00 – 8 aprilie, ora 20:00. Avertizarea vizează întreg teritoriul Republicii Moldova.