Serviciul de meterologie din Regatul Unit profețește un an 2026 mai cald

Anul 2026 se preconizează a fi al patrulea consecutiv în care temperaturile globale vor depăși cu peste 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a transmis joi serviciul de meteorologie britanic Met Office.

Met Office estimează că anul 2026 va înregistra o creștere medie globală a temperaturii de aproximativ 1,46 Celsius față de perioada preindustrială 1850-1900. Aceasta confirmă continuarea valului de încălzire globală, chiar dacă nivelul rămâne sub recordul de 1,55 Celsius atins în 2024.

Dacă prognoza se va confirma, 2026 se va număra printre cei mai călduroși patru ani din istoria înregistrărilor meteorologice și va marca al patrulea an consecutiv în care temperatura medie globală depășește pragul de 1,4 Celsius.

Profesorul Adam Scaife de la Met Office a declarat că ultimii trei ani probabil au depășit 1,4 Celsius, iar 2026 ar putea fi al patrulea an consecutiv în care se înregistrează valori similare. Înainte de această perioadă, temperatura globală nu depășise 1,3 Celsius.

Prognoza plasează temperatura medie globală în intervalul 1,34–1,58 Celsius, cu 1,46 Celsius ca estimare medie, ceea ce evidențiază apropierea rapidă de pragul de 1,5 Celsius vizat prin Acordul de la Paris pentru limitarea efectelor severe ale schimbărilor climatice.

Oamenii de știință au subliniat că fiecare fracțiune de grad a contat pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice și au avertizat asupra impactului tot mai sever al încălzirii și asupra capacității tot mai reduse a oamenilor și naturii de a se adapta.

ONU a estimat că, pe baza politicilor actuale, lumea se va îndrepta spre o încălzire de 2,8 Celsius, iar dacă toate angajamentele țărilor vor fi respectate, creșterea ar putea fi de 2,3–2,5 Celsius. Organizația Meteorologică Mondială a calculat că, în prezent, temperatura globală medie a fost cu 1,37 Celsius peste nivelul din perioada 1850-1900.