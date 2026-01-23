Noile reguli ITP intrate în vigoare. Detaliul tehnic banal care îi lasă pe șoferi fără talon și cu amenzi record în această lună

Începutul anului 2026 a adus o schimbare radicală în stațiile de Inspecție Tehnică Periodică (ITP) din toată țara, transformând o vizită de rutină într-un adevărat coșmar pentru posesorii de mașini mai vechi de 7 ani. Dacă până acum atenția inspectorilor se concentra pe frâne, direcție și emisii, noile reglementări europene implementate de Registrul Auto Român (RAR) introduc un nou criteriu de respingere „pe loc”.

Nu este vorba despre defecțiuni mecanice grave, ci despre un detaliu legat de sistemele electronice de asistență și integritatea senzorilor de bord. Mii de șoferi români au fost deja întorși din drum în primele trei săptămâni ale lunii ianuarie, trezindu-se cu dreptul de circulație suspendat pentru o eroare pe care mulți o considerau „minoră” sau pur estetică.

Martorul de bord „Check Engine” sau erorile stocate în memoria computerului nu mai sunt tolerate nici măcar dacă mașina funcționează perfect. Dacă în anii trecuți un beculeț aprins în bord putea fi trecut cu vederea de unii inspectori mai îngăduitori, de la 1 ianuarie 2026, protocolul de testare s-a schimbat.

Stațiile ITP au fost dotate cu noi sisteme de diagnoză conectate în timp real la serverele centralizate ale RAR. În momentul în care mufa OBD (On-Board Diagnostics) este conectată, sistemul scanează automat toate erorile stocate.

Cea mai mare capcană o reprezintă erorile intermitente. Chiar dacă becul din bord s-a stins, dacă în memoria computerului de bord există o eroare neresetată legată de sistemul de management al motorului sau de siguranța activă (ABS/ESP), raportul ITP este generat automat cu calificativul „Respins”.

Șoferii au la dispoziție doar 30 de zile pentru a repara defecțiunea într-un service autorizat, timp în care nu pot circula legal dacă vechiul ITP a expirat deja.

Detaliul minor care face diferența între drumul spre casă și suspendarea pe loc a certificatului de înmatriculare este legat de sistemele de asistență. Marea noutate a anului 2026, care a luat prin surprindere comunitatea auto, este severitatea privind integritatea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS) și a senzorilor de parcare sau de asistență la bandă.

Pentru mașinile fabricate după 2014, orice eroare a senzorilor de presiune, celebrele valve electronice care se strică des, este clasificată acum ca „Deficiență Majoră”.

Mii de români circulă cu senzorii de presiune dezactivați sau defecți, ignorând martorul aprins în bord. În 2026, acest lucru înseamnă respingerea automată a inspecției.

Mai grav, dacă un șofer este oprit în trafic de Poliția Rutieră împreună cu echipele de control RAR și se constată că ITP-ul a fost obținut „prin omisiune” sau a expirat din cauza unei respingeri anterioare, talonul este reținut pe loc, iar amenda poate depăși pragul de 3.000 de lei.

Verificarea video în timp real și noile camere de înaltă rezoluție au eliminat complet așa-numitul „ITP prin telefon”. Stațiile ITP au fost obligate să instaleze camere 4K care transmit imagini live către inspectorii RAR de serviciu.

Orice neconcordanță între datele transmise de testerul de diagnoză și ceea ce se vede pe cameră declanșează un semnal de alarmă. Practica „trecerii cu vederea” a unor defecte vizuale, cum ar fi parbrizele fisurate, chiar și în afara câmpului vizual al șoferului, sau rugina la elementele de caroserie, a devenit imposibilă.

În ianuarie 2026, inspectorii ITP sunt mult mai precauți, deoarece riscă ridicarea licenței de funcționare la prima abatere detectată de sistemul automat de monitorizare.

Cum te poți pregăti pentru a evita respingerea și ce trebuie verificat înainte de a merge la stația ITP reprezintă una dintre cele mai frecvente întrebări ale șoferilor. Specialiștii recomandă o pre-verificare într-un service înainte de data programată pentru inspecție.

Costul unei diagnoze computerizate este infim în comparație cu stresul și cheltuielile generate de o respingere. Ștergerea erorilor „fantomă” este esențială, deoarece chiar și o baterie descărcată în trecut poate lăsa erori în sistem care pot duce la reținerea talonului.

Senzorii de presiune trebuie verificați cu atenție, fiind necesar ca toate cele patru valve să transmită date corecte. De asemenea, luminile de număr și martorii de bord nu trebuie neglijați. Orice bec ars, inclusiv cele de interior care indică starea airbag-ului, reprezintă motiv de respingere la ITP.