Gestul care îi poate costa scump pe șoferi. Amenzile ajung la zeci de mii de lei

Tot mai mulți internauți obișnuiesc să posteze pe rețelele sociale imagini cu mașini parcate ilegal, însă puțini sunt conștienți că publicarea numărului de înmatriculare poate atrage sancțiuni. Conform, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cetățenii care publică astfel de fotografii pot fi considerați operatori de date personale și trebuie să respecte legislația privind protecția datelor. Potrivit avocatului Bogdan Blaj cei care apelează la astfel de practici pot fi sancționați.

Pe Facebook există peste 45 de grupuri dedicate persoanelor care parchează neregulamentar. În aceste comunități, membrii publică fotografii și comentarii în care lansează critici și jigniri la adresa șoferilor care încalcă regulile de circulație. În majoritatea cazurilor, numerele de înmatriculare apar în cadru, fapt care încalcă prevederile GDPR.

„Cu toate că vedem zilnic pe rețelele de socializare imagini cu mașini parcate neregulamentar, cei care le distribuie trebuie să fie foarte atenți, întrucât numărul de înmatriculare permite identificarea indirectă a proprietarului sau a utilizatorului mașinii, astfel că se încadrează în categoria datelor cu caracter personal. Prin urmare, distribuirea fotografiilor cu plăcuța vizibilă reprezintă o prelucrare de date în sensul legislației privind protecția datelor, aspect confirmat inclusiv de ANSPDCP”, a explicat avocatul Bogdan Dobrescu, exclusiv pentru EVZ.

Legislația prevede că prelucrarea datelor personale este legală doar dacă persoana vizată și-a dat consimțământul sau dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului. În plus, operatorul trebuie să poată demonstra că a obținut consimțământul persoanei pentru prelucrarea datelor sale.

În lipsa acestui control, distribuirea unor imagini cu numere de înmatriculare poate constitui o încălcare a dreptului la viață privată și a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. Internauții trebuie, așadar, să fie precauți și să elimine numerele de înmatriculare înainte de a posta astfel de materiale, pentru a evita eventuale sancțiuni.

„Cu toate că Regulamentul General Privind Protecția Datelor exclude din domeniul său de aplicare prelucrarea datelor de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice, punerea acestor date la dispoziția unui număr potențial foarte mare de persoane în mediul virtual nu se încadrează în ipoteza exclusă de Regulament”, adaugă avocatul.

Potrivit avocatului Bogdan Dobrescu, pentru ca prelucrarea datelor personale să fie legală, este necesar să existe un temei juridic clar, cum ar fi consimțământul persoanei vizate, o obligație legală sau un interes legitim al celui care le publică. În cazul distribuirii fotografiilor cu mașini parcate neregulamentar, niciunul dintre aceste criterii nu se aplică.

„Mai departe, pentru ca o prelucrare să fie legală, trebuie să existe un temei, care poate fi, printre altele, consimțământul persoanei vizate, o obligație legală ori un interes legitim al celui care publică. În cazul de față, niciunul dintre aceste temeiuri nu poate fi invocat. În același timp, modalitatea de diseminare a acestor date nu este proporțională cu un scop aparent legitim de a semnala săvârșirea unei contravenții în contextul circulației pe drumurile publice”, subliniază el.

Mai mult, avocatul atrage atenția că sancțiunile pot ajunge la câteva zeci de mii de lei în astfel de situații.

„Astfel, cei care distribuie fotografii cu numerele de înmatriculare vizibile riscă să fie sancționați contravențional de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, amenzile putând ajunge până la zeci de mii de lei, în funcție de gravitate”, afirmă el.

Avocatul Bogdan Dobrescu avertizează că distribuirea fotografiilor cu mașini parcate neregulamentar poate avea efecte neașteptate. Postările pot declanșa reacții negative și, în cazuri extreme, acte de vandalism asupra vehiculului sau agresiuni împotriva proprietarului.

„În plus, trebuie să fim conștienți de efectele concrete ale acestor postări, care pot genera reacții negative și în situații extreme, chiar acte de distrugere sau violență îndreptate către mașină, în primul caz, sau către proprietar, în cel de-al doilea. Într-un asemenea scenariu, cel care a făcut publică fotografia ar putea fi obligat la despăgubiri pentru deteriorarea vehiculului sau chiar să fie considerat instigator, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului. De aceea, recomandarea este simplă, cei care doresc să distribuie asemenea fotografii ar trebui să se asigure că numărul de înmatriculare nu este vizibil”, a mai spus avocatul.