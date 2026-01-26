Un adolescent de 14 ani, oprit de polițiști în timp ce conducea pe un drum din Maramureș

Un adolescent de 14 ani a fost prins de oamenii legii în timp ce se afla la volanul unei maşini, într-o localitate din judeţul Maramureş. Potrivit IPJ Maramureş, incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 23.50, în satul Coruia.

În urma verificărilor, oamenii legii urmează să stabilească dacă adolescentul a sustras mașina sau dacă aceasta i-a fost oferită de altcineva.

„Astă-noapte, în jurul orei 23.50, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Groşi au oprit pentru control un autoturism care circula pe raza localităţii Coruia. Poliţiştii au identificat, la volan, un tânăr de 14 ani care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, au anunțat polițiștii.

Conform IPJ Maramureș, „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis reprezintă o faptă gravă, care pune în pericol viața celui care conduce și a celorlalți participanți la trafic”.

În urmă cu o săptămână, un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţiştii din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism furat din judeţul Sibiu. Copilul a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, fiind urmărit prin cele două judeţe.

Echipajul a pornit în urmărire folosind semnalele acustice şi luminoase, iar la intrarea în judeţul Arad a fost solicitat sprijinul poliţiştilor din Secţia Rurală Săvârşin.

„Acţiunea coordonată a poliţiştilor hunedoreni şi arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deşi viteza de rulare a fost mult peste limita legală). La volan a fost identificat un minor de 12 ani, din Chişineu-Criş. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere”, potrivit polițiștilor.

Băiatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis şi furt.