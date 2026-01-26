Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localității Călimănești, Valea Oltului. Conform primelor informații, impactul s-a produs între un TIR și un autoturism, iar coliziunea a fost una deosebit de puternică. În urma accidentului, șoferul autoturismului a fost resuscitat minute în șir, însă medicii nu au reușit să îl salveze. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de salvare. În aceste momente, conducătorul auto este resuscitat de medicii aflați pe ambulanță, starea acestuia fiind extrem de gravă. Intervenția este în plină desfășurare.

Din cauza accidentului, traficul pe Valea Oltului este complet blocat.

Conform informațiilor disponibile pe pagina Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Căciulata, în apropierea localității Seaca, județul Vâlcea, după ce un ansamblu rutier a intrat în coliziune cu un autoturism. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului.

Se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, precum și în municipiul București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Pe celelalte drumuri naționale și pe autostrada A7 Ploiești – Adjud, traficul se desfășoară fluent. Aceeași situație este înregistrată pe DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, unde carosabilul este preponderent umed, vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație sunt normale.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață! Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!”, spun polițiștii