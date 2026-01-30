Monden

Dublă tragedie în familia fostei concurente Chefi la cuțite. După Tal Berkovich, a murit și fratele ei

Dublă tragedie în familia fostei concurente Chefi la cuțite. După Tal Berkovich, a murit și fratele eiTal Berkovich. Sursă foto: Facebook
Tal Berkovich, cunoscută publicului din sezonul 2025 al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier, iar la scurt timp după acest eveniment dramatic, fratele ei, aflat în stare critică, a decedat la rândul său.

Dublă tragedie în familia fostei concurente „Chefi la cuțite”

După moartea lui Tal Berkovich într-un accident de circulație petrecut în Israel, familia a fost lovită de o nouă tragedie. Fratele acesteia, care se afla în același autoturism, fusese transportat de urgență la spital în stare critică, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, decesul survenind la câteva ore după impact.

Mesajul sfâșietor al prietenei sale

Tal Berkovich, concurentă în sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite” și câștigătoare a cuțitului de aur oferit de Ștefan Popescu, avea doar 40 de ani. Vestea morții sale a fost făcută publică de prietena ei apropiată, Alina Pușcău, care a transmis un mesaj emoționant.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a transmis Alina Pușcău.

Tal Berkovich

Tal Berkovich. Sursă foto: Facebook

Cine a fost Tal Berkovich

Tal Berkovich a participat la sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Era americancă, născută în Israel, cu origini românești, și a decis să se înscrie în competiție încurajată de prietena sa, Alina Pușcău. De-a lungul carierei, Tal a activat ca actriță și model, fiind cunoscută pentru personalitatea sa carismatică.

În momentul accidentului, Tal Berkovich se afla în Israel pentru a-și vizita familia. Aceasta se îndrepta împreună cu fratele ei spre aniversarea mamei lor, când autoturismul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune violentă cu un camion. Impactul a fost fatal pentru fosta concurentă a emisiunii „Chefi la cuțite”, care a murit pe loc, iar rănile suferite de fratele său s-au dovedit, din păcate, incompatibile cu viața.

