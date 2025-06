Monden Cristian Pomohaci, surprins în compania unui manelist celebru, la mănăstire. Foto







Cristian Pomohaci a fost surprins în compania unui manelist la fel de celebru ca și el. Este vorba despre Nicolae Guță care părea că bucură de prezența fostului preot.

Pomohaci și Guță, un duo de succes

Nicolae Guță s-a fotografiat alături de celebrul Nicolae Guță. Cel mai probabil poza a fost făcută la Mânăstirea Sfântul Neculaie care se află între Târgu Mureș și Reghin. Acolo stă Cristian Pomohaci, deși nu mai are voie să slujească din cauza scandalului de acum 8 ani de zile. ”Are foarte multe persoane care vin și stau de vorbă cu el, nu îi spovedește pentru că nu are cum doar îi ascultă și se roagă împreună.

Nu se îmbracă în straie preoțești, umblă doar în reverendă neagră și cam atât. Unde merge Cristian mai sunt preoți care vin și mai slujeasc acolo plus că sunt și măicuțele. Nu știu dacă mai suferă sau nu că nu poate să slujească, doar el știe și sufletul lui. În rest, pe lângă asta, se ocupă și de oi, pentru că are oi, nu le știu numărul lor, pentru că nu se spune acest lucru.

Plus că are grijă și de agricultură, deoarece are mai multe terenuri. Pe lângă asta mai merge și la spectacole și tot așa. Are activitate”, a declarat impresara acestuia, Mariana Mirea, în februarie.

Avere de milioane

De altfel, fostul preot este destul de solicitat la diferite evenimente pe care le onorează cu prezența și cu vocea sa. Tot cu vocea îi onorează și Nicolae Guță pe fanii lui, atunci când și el este chemat la evenimente.

Este interesant de văzut dacă între cei doi se va naște și o eventuală colaborare artistică. Cert este că financiar ambii o duc bine. Cristian Pomohaci ar avea nu mai puțin de 40 de imobile pe numele său și mai multe terenuri. Averea sa a fost estimată la un moment dat la 1.5 milioane de dolari.