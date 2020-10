Prejudiciul dovedit de instanță se ridică la suma de 150 de mii de euro.

El a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală de Curtea de Apel Târgu Mureş. Conform sentinţei, judecătorii au înlăturat obligația de a nu părăsi teritoriul României, iar pe durata termenului de supraveghere, Pomohaci trebuie să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate cu instituțiile din comunitate.

Averea i-a rămas intactă

Cristian Pomohaci a rămas cu averea estimată undeva la 1,75 milioane de euro, intactă, judecătorii au fost mai indulgenți pentru că el și-a recunoscut inițial fapta, răzgândindu-se însă după condamnare.

„Pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte doar următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate cu instituţiile din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 90 de zile în cadrul sau în beneficiul Primăriei Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, sau în cadrul Primăriei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate”.

Fostul preot Cristian Pomohaci, despre care se spune că ar practica și exorcizari, are 40 de imobile, dintre care 25 de apartamente, 9 terenuri și construcții.

În 2014, a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Rebrişoara, localitatea sa natală, Rebrișoara, unde s-a născut în 1969. El a urmat Liceul ”George Coşbuc”, iar apoi a intrat la Facultatea de Turism şi Comerţ Exterior Bucureşti. A urmat şi cursurile Conservatorului, secţia Bizantinologie. În 1991, a participat la Festivalul de Muzică Populară „Maria Tănase” din Craiova. Abia în 1995 Cristian Pomohaci s-a înscris la Facultatea de Teologie, tot în Bucureşti.

Cât timp era preot la Moșuni, vinerea el făcea exorcizări care nu erau agreate de Episcopia Alba Iulia, motivând că ceea ce face el este ortodoxism românesc şi nimic mai mult: „Eu nu sar din dogmele ortodoxe române, nu sar peste cal, nu exagerez în nimic. În afară de faptul că sunt mai lacom şi mai rău decât unul care nu are atât cât am eu. Îl iubesc mai mult pe Dumnezeu, îmi doresc să am mai mult şi să pot da celor din jurul meu”.

De-a lungul timpului, Pomohaci a fost frecvent invitat să cânte atât în satul natal, cât și la zilele unor comune, inclusiv la Marele Târg al Bistriței chiar și după ce și-a pierdut calitatea de preot, scrie timponline.ro.

Destituit din slujba clericală pentru corupție de minori

Trebuie spus că Pomohaci a fost destituit din slujba clericală de Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului după ce a fost găsit vinovat de o abatere morală incompatibilă cu statutul de preot dar şi de trei abateri canonice (neascultarea faţă de autoritatea bisericească, denaturarea Liturghiei şi declanşarea şi întreţinerea unui scandal mediatic fără precedent). Fostul preot este cercetat pentru că ar fi încercat să corupă sexual un minor. Potrivit procurorilor de la Parchetul General, în acest dosar se fac cercetări pentru racolarea minorilor în scopuri sexuale.