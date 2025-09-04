Social

Filmul Superman: Man of Tomorrow va apărea în cinematografe în iulie 2027

Filmul Superman: Man of Tomorrow va apărea în cinematografe în iulie 2027
Continuarea filmului Superman, intitulată Superman: Man of Tomorrow, va fi lansată pe 9 iulie 2027 și îl readuce pe actorul David Corenswet în rolul legendarului supererou. Anunțul a fost făcut de James Gunn, regizorul și co-directorul DC Films, pe rețelele de socializare, confirmând atât titlul oficial, cât și data premierei.

Superman: Man of Tomorrow va ajunge în cinematografe în doi ani

James Gunn a confirmat miercuri că Superman: Man of Tomorrow reprezintă continuarea directă a filmului lansat în vara anului precedent. Acesta a publicat și o imagine sugestivă inspirată din benzile desenate DC, în care Superman apare alături de Lex Luthor, echipat cu armura sa de război. Această alegere vizuală oferă un indiciu puternic asupra direcției pe care o va lua povestea sequel-ului.

Conform materialului promoțional, antagonistul principal va fi Lex Luthor, interpretat de Nicholas Hoult. În universul benzilor desenate, Luthor își construiește costumul de luptă pentru a egala puterea și abilitățile lui Superman.

Personajul negativ care se va lupta cu Superman

Lex Luthor este un geniu miliardar, inventator și om de afaceri influent, recunoscut pentru inteligența și ambiția sa fără limite; el îl urăște pe Superman atât din invidie față de puterile supranaturale care îl fac să pară invincibil, cât și din convingerea că prezența unui extraterestru ce joacă rolul de salvator amenință autonomia și viitorul omenirii, pe care Luthor consideră că doar el are dreptul și capacitatea de a-l conduce.

Lex Luthor și Superman

După tentativa eșuată de a-l învinge prin intermediul unei clone, așa cum a fost prezentat în primul film regizat de Gunn, noua abordare a lui Luthor va fi una directă, plasându-l față în față cu Omul de Oțel. Această linie narativă marchează o revenire la esența conflictului clasic dintre cei doi rivali.

Implicațiile lui James Gunn în Universul DC

Succesul primului film Superman, care a generat încasări de peste 611 milioane de dolari la nivel global, a oferit încredere studioului Warner Bros. Discovery să dezvolte rapid o continuare.

În luna august, David Zaslav, CEO-ul companiei, a confirmat oficial că James Gunn va reveni atât ca scenarist, cât și ca regizor pentru Superman: Man of Tomorrow. Decizia subliniază importanța strategică a acestui proiect în planul de revitalizare al francizei DC pe marele ecran.

Proiecte speciale