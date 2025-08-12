Social De la horror și comedie, Weapons și Freakier Friday domină box office-ul cu încasări record







Filmele „Weapons” și „Freakier Friday” au dominat box office-ul în weekendul de debut, înregistrând încasări impresionante de 42,5, respectiv 29 de milioane de dolari. Acest dublu succes reflectă interesul crescut al publicului pentru genurile horror și comedie, iar industria cinematografică pare să fi găsit rețeta potrivită pentru atragerea spectatorilor la finalul sezonului estival.

Succesul filmelor „Weapons” și „Freakier Friday” a fost anunțat oficial de 20th Century Studios și Disney, care au distribuit producțiile respective. „Weapons”, un thriller horror regizat de Zach Cregger, s-a remarcat prin povestea captivantă despre un grup de copii dispăruți și o atmosferă tensionată, reușind să atragă un public numeros încă din primele zile după lansare.

Pe de altă parte, „Freakier Friday”, o comedie familială continuare a succesului din 2003, a fost apreciată pentru dinamica sa amuzantă și pentru revenirea în rolurile principale a vedetelor Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan.

Termenul „box office” definește aici poziția financiară și popularitatea acestor filme în rândul publicului, rezultatele indicând o creștere semnificativă a interesului pentru cinematografie, chiar și în perioada finală a verii, când audiența tinde să scadă.

În cifre concrete, „Weapons” a atins încasări de 42,5 milioane de dolari în primul weekend, în timp ce „Freakier Friday” a generat 29 de milioane, poziționându-se pe locurile întâi și doi în topul box office-ului.Bugetele celor două producții au fost raportate la aproximativ 30 de milioane pentru „Weapons” și 42 de milioane pentru „Freakier Friday”, ceea ce indică o recuperare rapidă a investițiilor și un potențial de profit pe termen lung.

Criticii au acordat ambelor filme ratinguri bune, cu „A-” pentru „Weapons” și „A” pentru „Freakier Friday” pe CinemaScore, ceea ce confirmă reacția pozitivă a publicului.

Filmele „Weapons” și „Sinners”, ambele distribuite de Warner Bros. Pictures, continuă succesul horrorurilor de top, „Weapons” depășind deja încasările de 40,8 milioane de dolari ale predecesorului „Barbarian” din 2022 și primind recenzii foarte bune, cu 95% aprecieri pozitive pe Rotten Tomatoes.

Filmele lansate weekendul trecut au ocupat pozițiile patru și cinci în clasamentul box office-ului. Filmul animat de familie „Bad Guys 2” a generat încasări de 10,4 milioane de dolari, iar „The Naked Gun”, al patrulea film din franciză, a adunat 8,37 milioane de dolari.

„Este un weekend bun pentru această perioadă a verii, pe măsură ce sezonul începe să se încheie,” a declarat Shawn Robbins, director de analiză la Fandango și fondator al Box Office Theory. Acesta a mai precizat că următoarele mari producții Disney, „Zootopia 2” și „Avatar: Fire and Ash”, sunt programate să fie lansate la finalul anului, pe 26 noiembrie, respectiv 19 decembrie, pottivit CNN.