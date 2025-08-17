Monden Terence Stamp, starul din „Superman” și „Priscilla”, a murit la 87 de ani







Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut din filmele „Superman” și „Priscila, regina deșertului”, a murit duminică, la 87 de ani, a anunțat familia sa pentru presa din Regatul Unit.

Actorul nominalizat la Oscar a format un cuplu celebru în Marea Britanie alături de Julie Christie, cu care a apărut în pelicula „Far From the Madding Crowd”, lansată în 1967, potrivit Sky News.

Familia a anunțat că actorul a murit duminică dimineața și a transmis că „lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, care va continua să emoţioneze şi să inspire oamenii în anii care vor urma”.

După ce a devenit una dintre figurile emblematice ale revoluției culturale Swinging Sixties, Terence Stamp a interpretat rolul Zod în „Superman” și a colaborat cu regizori precum Pier Paolo Pasolini, în „Teorema”, și Ken Loach.

Terence Stamp, who played Chancellor Valorum in The Phantom Menace, has sadly passed away at the age of 87. pic.twitter.com/FfBuzsgC4w — Star Wars Holocron (@sw_holocron) August 17, 2025

Fiul unui muncitor, Terence Stamp s-a făcut remarcat în 1962 cu rolul marinarului condamnat la spânzurătoare după ce și-a ucis un coleg, în filmul „Billy Budd” regizat de Peter Ustinov. Interpretarea i-a adus o nominalizare la Oscar și un Glob de Aur pentru rol masculin.

Actorul a jucat apoi rolul unui psihopat în filmul „Obsedatul”, regizat de William Wyler, o poveste de dragoste întunecată. Pentru această interpretare, Stamp a primit premiul pentru rol masculin la Festivalul de la Cannes din 1965.

După o perioadă de absență de pe marile ecrane, Terence Stamp a fost ales de regizorul Richard Donner, în 1977, pentru rolul generalului Zod în „Superman”.

Spre finalul carierei, unul dintre rolurile sale notabile a fost în „Valkyrie” (2009), regizat de Bryan Singer, unde l-a interpretat pe generalul-colonel Ludwig Beck.

Ulterior, a jucat în două filme regizate de „Tim Burton: Big Eyes” (2014) și „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016).