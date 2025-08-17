Monden

Terence Stamp, starul din „Superman” și „Priscilla”, a murit la 87 de ani

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut din filmele „Superman” și „Priscila, regina deșertului”, a murit duminică, la 87 de ani, a anunțat familia sa pentru presa din Regatul Unit.

Doliu în lumea cinematografiei

Actorul nominalizat la Oscar a format un cuplu celebru în Marea Britanie alături de Julie Christie, cu care a apărut în pelicula „Far From the Madding Crowd”, lansată în 1967, potrivit Sky News.

Familia a anunțat că actorul a murit duminică dimineața și a transmis că „lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, care va continua să emoţioneze şi să inspire oamenii în anii care vor urma”.

După ce a devenit una dintre figurile emblematice ale revoluției culturale Swinging Sixties, Terence Stamp a interpretat rolul Zod în „Superman” și a colaborat cu regizori precum Pier Paolo Pasolini, în „Teorema”, și Ken Loach.

Rolul cu care s-a remarcat în lumea filmului

Fiul unui muncitor, Terence Stamp s-a făcut remarcat în 1962 cu rolul marinarului condamnat la spânzurătoare după ce și-a ucis un coleg, în filmul „Billy Budd” regizat de Peter Ustinov. Interpretarea i-a adus o nominalizare la Oscar și un Glob de Aur pentru rol masculin.

Actorul a jucat apoi rolul unui psihopat în filmul „Obsedatul”, regizat de William Wyler, o poveste de dragoste întunecată. Pentru această interpretare, Stamp a primit premiul pentru rol masculin la Festivalul de la Cannes din 1965.

După o perioadă de absență de pe marile ecrane, Terence Stamp a fost ales de regizorul Richard Donner, în 1977, pentru rolul generalului Zod în „Superman”.

Alte roluri interpretate de Terence Stamp

Spre finalul carierei, unul dintre rolurile sale notabile a fost în „Valkyrie” (2009), regizat de Bryan Singer, unde l-a interpretat pe generalul-colonel Ludwig Beck.

Ulterior, a jucat în două filme regizate de „Tim Burton: Big Eyes” (2014) și „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016).

