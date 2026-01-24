Regulile uitate din fotbal. Au dispărut pentru că jocul devenise plictisitor

Fotbalul a suferit multe schimbări de-a lungul timpului la nivelul regulilor, pentru a dinamiza un sport care a căpătat populare în majoritatea zonelor planetei. Au fost vremuri când o victorie aducea doar 2 puncte, portarii puteau prinde cu mâinile mingea pasată intenționat de coechipieri sau sistemul loviturilor de departajare nu exista.

După Campionatul Mondial găzduit de Italia în 1990, FIFA a decis să interzică portarilor prinderea mingii cu mâinile, atunci când era pasată intenționat de coechipieri. Și azi se permite pasa cu pieptul. În timpul competiției, au fost multe astfel de momente care au plictisit privitorii. Ideea de-a îngreuna misiunea portarilor a apărut și după evoluțiile spectaculosului portar columbian Rene Higuita.

Regula loviturilor de departajare a apărut la Campionatul European din 1976. Și a fost utilizată chiar în finală, atunci când Cehoslovacia a învins RFG, scor 2-2 și 5-3.

Nu exista regula golului marcat în deplasare. Introdusă între timp, ea a dispărut în 2021. În preliminariile pentru Euro 1972, România a întâlnit Ungaria. După 1-1 la Budapesta și 2-2 la București, conform regulei de azi ar fi trebuit să se execute lovituri de departajare. Atunci, a existat un al treilea meci, la Belgrad, câștigat de maghiari cu 2-1.

Campionatul Mondial din SUA - 1994 a adus mari schimbări în fotbal. La acea competiție, victoria a fost răsplătită cu trei puncte. Până atunci, o victorie însemna câștigarea a doar două puncte. Sistemul exista peste tot. Doar în Anglia exista regula, din sezonul 1980 - 1981. Explicația era simplă: echipele erau obligate să caute mai mult victoria, nu să joace la egal. Sezonul 1994 - 1995 a adus marea schimbare în tot fotbalul.

Tot la Mondialul din SUA a fost permisă schimbarea a trei jucători, până atunci se puteau înlocui doar doi. Iar arbitrii de rezervă au arătat pentru prima dată numărul minutelor cu care erau prelungite reprizele.

Un cutremur fără precedent în fotbal s-a produs în 1995, odată cu apariția legii Bosman. Cea care poartă numele unui fotbalist belgian medicoru: Jean-Marc Bosman. Pentru că își încheiase contractul cu R.F.C de Liege, dar nu era lăsat să plece liber, Bosman a dat clubul în judecată. A câștigat și a creat un precedent cu mare undă seismică. O consecință a fost că echipele au putut folosi de atunci mai mult de trei jucători străini în primul „11”-zece.

La Euro 1996 și 2000 precum și la Mondialele din 1998 și 2002 a existat „regula golului de aur”. Echipa care marca în prelungirile meciurilor eliminatorii câștiga. Cazul Germaniei, care s-a impus în finala cu Cehia (scor 2-1) de la Euro 1996. Regula nu a mai fost pe placul FIFA și a dispărut începând cu Euro 2004.