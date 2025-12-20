Sport

Soarta lui Cristi Chivu a fost decisă, după prima mare ratare a sezonului

Soarta lui Cristi Chivu a fost decisă, după prima mare ratare a sezonuluiCristian Chivu / sursa foto: captură video
Cristi Chivu a ratat primul trofeu al sezonului, după ce Inter Milano a fost învinsă, vineri, în semifinalele Supercupei Italiei, de Bologna, scor 1-1 și 2-3 după executarea loviturilor de departajare. Dar, pentru că echipa este lideră în campionat și are mari șanse de calificare în „optimile” Ligii Campionilor, tehnicianul român are postul stabil deocamdată.

Cristi Chivu are postul stabil la Inter Milano

Chivu a primit credit din partea conducerii, după cum au anunțat, azi, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Care remarcă lipsa de agresivitate a interiștilor.

„Inter părăsește Riadul cu moralul la pământ: încredere în Chivu, dar este nevoie de mai multă răutate”, a scris sursa citată.

„La început, întreaga echipă, de la jucători la staff și conducere, arăta obosită și dezamăgită, dar nu exista dorința de a dramatiza, în ciuda furiei puternice și comune față de înfrângere: nu a existat nicio confruntare teatrală și nici astăzi nu este planificat nimic similar.

Ultimul trofeu a fost Scudetto în 2024

Pe scurt, în ciuda tristeții momentului, nu există semne că se apropie o furtună. Cu toate acestea, Nerazzurrii erau deosebit de dornici să câștige acest trofeu pentru a rupe un blestem care durează de un an și jumătate. Ultimul lor trofeu a fost Scudetto în mai 2024, care acum riscă să se estompeze în memorie”, au scris ziariștii italieni.

Se tot adună înfrângerile

Problema este că Inter a adunat deja multe înfrângeri, cea de vineri fiind a șaptea a sezonului.

„Ceea ce apasă cel mai mult asupra stării de spirit a echipei este modul în care a survenit această a șaptea înfrângere a sezonului, un număr considerat de toți prea mare.

Adevărata problemă este tendința de a se repeta, deoarece meciurile importante pentru Inter se termină prea des în același mod: creează ocazii, le gestionează cu complacere, ratează ocazii decisive sau pase, iar apoi plătesc prețul.

Pe scurt, trebuie să facă un pas înainte, trebuie să urce cu un pas mai sus. Totuși, încredere deplină și reînnoită în Chivu, care are echipa în mână.”

