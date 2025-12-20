Patru drame uluitoare trăite de echipele românești în cupele europene. Cum au ratat calificări ca și jucate

Universitatea Craiova a trăit o dramă care va rămâne în istoria fotbalului românesc și-i va urmări pe olteni mulți ani. Eșecul suferit la AEK Atena (scor 2-3) are cu greu corespondent. Mai ales că „alb-albaștrii” au avut și ghinion din cauza rezultatelor indirecte, care le-au provocat eliminarea din Conference League. Într-un moment în care primăvara europeană era o certitudine.

Au mai fost situații de ratări incredibile suferite de formații românești. Unul dintre cazuri, chiar cel al Universității Craiova. Oltenii au câștigat titlul intern în sezonul 1990 - 1991 cu Sorin Cârți pe banca tehnică și au început stagiunea următoare în Cupa Campionilor Europeni. Primul tur le-a adus „juveților” un adversar considerat facil: Apollon Limassol din Cipru. După succesul de pe teren propriu, scor 2-0, returul părea o formalitate. Dar, în „Insula Afroditei” a urmat un eșec cu 0-3 și eliminarea din competiție.

Ulterior, pe la colțuri s-a vorbit despre corectitudinea cu care unii jucători ai Craiovei ar fi jucat împotriva ciprioților.

În sezonul 1997 - 1998, Steaua a jucat cu PSG în preliminariile Ligii Campionilor, marea miză fiind calificarea în grupe. În Ghencea, campioana României s-a impus cu 3-2, dar pentru că francezii îl folosiseră neregulamentar pe Laurent Fournier, victoria a revenit Stelei, la „masa verde”, 3-0.

„Militarii” au fost desfigurați de francezi, în retur, și au pierdut cu 0-5. Și despre acel meci s-a vorbit că a fost unul „cu cântec”, dar bineînțeles, fără să existe probe.

Tot în 1997, Oțelul Galați a întâlnit-o pe Hit Gorica, în turul 2 prelimiar al Cupei UEFA. Slovenii s-au impus acasă cu 2-0, în retur, gălățenii au întors și au condus cu 4-0. Calificarea părea rezolvată, dar oaspeții au lovit de două ori, năucitor, în minutele 86 și 90 și au mers mai departe.

Peste orice eșec rămâne cel al Stelei, din semifinala Cupei UEFA, contra englezilor de la Middlesbrough, din 2006. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0 pe teren propriu și au condus cu 2-0 în deplasare. Gazdele au întors și au marcat golul calificării în minutul 89 prin Massimo Macarone.