Hackerii ar putea debloca unele telefoane în mai puțin de un minut, susține o firmă de securitate

Un raport recent al specialiștilor în securitate de la firma Donjon atrage atenția asupra unei vulnerabilități serioase în sistemul de operare, care ar putea permite hackerilor să ocolească parola ecranului de blocare, informează gbnews.com.

O nouă breșă de securitate, identificată ca CVE-2026-20435, a fost descoperită în telefoanele Android care utilizează anumite cipuri MediaTek, care folosește o componentă de securitate specifică numită „Trusted Execution Environment de la Trustonic”.

Deși pare un aspect tehnic redus, vulnerabilitatea afectează aproximativ unul din patru dispozitive Android, incluzând modele mai accesibile precum Nothing CMF Phone 1, produs de startup-ul britanic Nothing, și Moto G Play 2026 de la Motorola.

Având în vedere volumul uriaș de telefoane Android vândute anual, această problemă expune un număr semnificativ de utilizatori la potențiale atacuri cibernetice.

Cercetările arată că, în cazul în care un atacator obține acces fizic la telefon, acesta îl poate conecta la un laptop prin USB și poate compromite dispozitivul în doar 45 de secunde. Atacatorii pot astfel să recupereze codul PIN, să ocolească complet criptarea dispozitivului și chiar să extragă date sensibile din portofelul de criptomonede.

Criptarea și blocarea ecranului, considerate până acum ca principalele garanții pentru protecția datelor în cazul unui telefon furat, nu mai oferă siguranță completă împotriva unei vulnerabilități recente. Experții avertizează că aceste măsuri nu sunt suficiente atunci când dispozitivul conține anumite cipuri MediaTek.

Dacă nu sunteți sigur ce procesor are telefonul dumneavoastră, informația poate fi verificată pe site-ul oficial al producătorului. În plus, MediaTek a publicat în martie un buletin de securitate care detaliază chipset-urile afectate de fiecare vulnerabilitate cunoscută.

Compania a oferit deja o remediere, însă distribuția acesteia depinde de producătorii de telefoane. Pentru a afla dacă telefonul dvs. a primit actualizarea, urmați acești pași: accesați „Setări”, apoi „Securitate și confidențialitate” (sau doar „Securitate”, în funcție de model), selectați „Actualizări” sau „Actualizare de securitate” și apăsați „Verificare actualizări”.

În mod normal, veți putea vedea atât data ultimei corecții de securitate Android (de exemplu, „corecție de securitate 5 ianuarie 2026”), cât și disponibilitatea unei noi actualizări care să protejeze telefonul împotriva amenințării recente.

Producători importanți de smartphone-uri precum Samsung, Google și OnePlus lansează actualizări software periodic, însă momentul în care acestea ajung la utilizatori diferă în funcție de marcă și de operatorul de telefonie. Dispozitivele mai vechi sau cele care nu mai beneficiază de suport complet pot primi update-urile cu întârziere sau, în anumite cazuri, deloc.

Un exemplu concret este reprezentat de telefoanele plasate la sfârșitul ciclului de viață (EOL). În această fază, producătorul oprește distribuirea actualizărilor, patch-urilor de securitate și a suportului tehnic oficial. Dispozitivul rămâne funcțional, însă nu mai primește întreținere și nu este protejat împotriva amenințărilor recente.

Recent, o situație similară a fost observată când Microsoft a întrerupt suportul pentru Windows 10, precedând lansarea celui mai nou sistem de operare, Windows 11. Această decizie reflectă realitatea ciclului de viață al produselor: întreținerea tehnologiei mai vechi devine mai costisitoare decât beneficiile oferite, iar companiile aleg să investească în modele și sisteme noi.

Proprietarii de telefoane mai vechi pot verifica urmând câțiva pași simpli: deschideți Setări, navigați la Despre telefon, accesați Informații despre software sau Versiunea Android și verificați nivelul de securitate. Dacă data afișată este mai veche de aproximativ un an, există riscul ca telefonul să nu mai fie compatibil cu actualizările viitoare.