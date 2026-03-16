Rețelele de escrocherii recrutează „modele AI” prin canale Telegram. Cum funcționează, mai exact, înșelătoriile

Zeci de canale Telegram analizate de WIRED au publicat anunțuri de recrutare pentru „modele faciale AI”. În majoritatea cazurilor, femeile care acceptă aceste oferte sunt folosite în scheme prin care escrocii încearcă să obțină bani de la victime.

Când aplică pentru un loc de muncă, Angel își pune în valoare cunoștințele lingvistice. „Vorbesc fluent engleza, vorbesc bine chineza și mai vorbesc și rusa și turca”, explică aceasta, într-un videoclip în stil selfie realizat pentru agențiile de recrutare. Totuși, aceste competențe lingvistice impresionante au fost probabil folosite într-o serie de escrocherii sofisticate de tip „pig-butchering” care vizează cetățenii americani.

Pentru că, în loc să aplice pentru un job obișnuit într-o companie, Angel se oferea să lucreze ca „model de față pentru AI” — stând toată ziua în fața unui computer și efectuând apeluri video deepfake pentru a manipula potențialele victime ale escrocheriei.

Angel nu este singura din această activitate. O analiză realizată de WIRED asupra a zeci de videoclipuri de recrutare și anunțuri de angajare publicate pe Telegram arată că persoane din întreaga lume – inclusiv din Turcia, Rusia, Ucraina, Belarus și mai multe țări asiatice – aplică pentru a deveni modele de AI sau modele cu „chip real” în Cambodgia și Asia de Sud-Est.

Regiunea a devenit sediul unor operațiuni de înșelăciune la scară largă și industrializate, care țin captive mii de victime ale traficului de persoane și le obligă să participe la escrocherii online legate de investiții în criptomonede și de dragoste.

Pe lângă faptul că îi păcălesc pe oameni să lucreze în centre de escrocherie, aceste organizații criminale pot, de asemenea, să atragă persoane care caută „locuri de muncă” în acest domeniu.

„În ultimul an și până în prezent, angajează și persoane care se ocupă de modelare AI. Îți vor da software-ul pentru a-și putea schimba fața folosind AI și pentru a putea comite înșelătorii romantice”, a spus Hieu Minh Ngo, investigator în domeniul criminalității cibernetice la organizația non-profit vietnameză ChongLuaDao, care luptă împotriva înșelătoriilor.

Ngo, un fost hacker infractor care acum monitorizează activitatea rețelelor de escrocherii și oferă sprijin victimelor, a identificat aproximativ douăzeci și patru de canale pe Telegram care conțin anunțuri de angajare pentru „modele AI” în regiune.

Humanity Research Consultancy, o organizație care luptă împotriva traficului de persoane, a identificat, de asemenea, persoane care au aplicat pe Telegram pentru posturi de „modele” și „modele AI” în „orașe cunoscute ca focare de escrocherii”, printre care se numără și candidatura lui Angel.

Apariția modelelor de AI a coincis cu extinderea utilizării acestei tehnologii de către infractorii cibernetici, care folosesc schimbarea fețelor în diferite înșelătorii online. Escrocii creează identități false și contactează potențiale victime pe rețelele de socializare sau pe platforme de mesagerie. Pentru a câștiga încrederea celor abordați, ei folosesc frecvent imagini furate ale unor vedete sau ale unor persoane atrăgătoare.

Odată ce intră în contact, îi vor copleși cu atenție pentru a construi o relație, înainte de a încerca să îi convingă să-și cheltuiască banii. În unele cazuri, mai multe persoane pot controla contul escrocilor și pot trimite mesaje victimei sub o singură identitate falsă.

Dar dacă o potențială victimă solicită un apel video în timpul acestor interacțiuni – pentru a verifica dacă persoana cu care vorbește este reală, de exemplu – atunci pot fi utilizate apeluri video deepfake și modele ale căror fețe au fost schimbate. Unele centre de escrocherie din Asia de Sud-Est au „camere AI” dedicate de unde se efectuează apelurile.

Anunțurile de angajare pentru modele AI sau „modele reale” analizate de WIRED impun ore de lucru excesive, oferă puțin timp liber și necesită un program de lucru neîntrerupt. Anunțurile sunt de obicei postate de un administrator de canal și nu includ detalii de contact sau nu menționează pentru cine anume ar lucra persoana respectivă.

Un anunț de recrutare pentru un presupus contract de șase luni precizează că persoana va trebui să trimită fotografii zilnic, să efectueze apeluri video și vocale și să creeze mesaje audio și video. „Aproximativ 100 de apeluri video pe zi”, se menționează în anunț.

Alte anunțuri menționează până la 150 de apeluri potențiale pe zi. „Se pot folosi filtre, dar asigurați-vă că imaginea este realistă. Sunt permise videoclipurile filmate în direct; perucile sunt interzise”, se arată într-un alt anunț. În schimbul acestui privilegiu, persoana ar primi, se pare, o zi întreagă și patru jumătăți de zi libere pe lună.

Deși câțiva bărbați au depus candidaturi pentru posturile de model AI, marea majoritate a candidaturilor analizate de WIRED proveneau de la tinere, în mare parte în jur de 20 de ani. Candidatelor li se cere să trimită un scurt videoclip de prezentare, un text despre experiența și așteptările lor, precum și fotografii cu ele.

„De peste trei ani, colaborez cu companii chineze în cadrul unor proiecte diverse, inclusiv în domeniul bursier, al criptomonedelor și al poveștilor de dragoste”, spune o persoană într-un videoclip de recrutare. O altă persoană afirmă: „Din experiența mea, mă descurc bine în relația cu clienții; îi conving să investească folosindu-mi propriile tehnici și explicându-le cum tranzacționarea aurului le aduce beneficii.”

Potrivit companiei Humanity Research Consultancy, candidatele la meseria de model au solicitat salarii de până la 7.000 de dolari pe lună. De asemenea, ele au formulat cerințe specifice privind condițiile de muncă, multe dintre acestea nefiind accesibile persoanelor care au fost traficate pentru a fi exploatate în aceste operațiuni frauduloase. O femeie a cerut să aibă propria cameră și să „poată ieși afară”. O altă femeie a cerut să poată „merge acasă în ziua liberă” și să aibă „o mașină de spălat personală”.

Deși unele dintre modele sunt recrutate pentru a lucra în aceste roluri și pot beneficia de mai multă libertate decât victimele traficului de persoane, spune Ling Li, cofondatoarea organizației EOS Collective, ele se pot lovi totuși de un tratament dur din partea șefilor. „O victimă europeană ne-a povestit că a văzut câteva modele italiene în complexul în care se afla, dar nu poate spune dacă acestea se află acolo de bunăvoie sau nu, deoarece au fost bătute chiar în fața lui”, spune aceasta.

Marea majoritate a anunțurilor de angajare pentru modele de pe Telegram nu menționează în mod explicit că este vorba de escrocherii, dar conțin o serie de semnale de alarmă care indică existența unor astfel de practici, spune Ngo. „De ce ai nevoie de un model de IA? Aceasta este prima întrebare”, spune Ngo. Alte semnale de alarmă includ faptul că locațiile se află în zone din Cambodgia cunoscute pentru escrocherii, promisiuni de salarii ridicate pentru regiune și cerințe frecvente privind cunoașterea limbii chineze, spune Ngo.

Anunțurile și aplicațiile video conțin, de asemenea, un limbaj foarte asemănător celui folosit în escrocherii, potrivit cercetătorilor și analizei postărilor realizate de WIRED. Printre acestea se numără mențiuni frecvente la „clienți”, un termen folosit de rețelele de escrocherie în locul cuvântului „victime”, precum și referiri frecvente la investiții în criptomonede.

O persoană, care a afirmat că lucrează ca model de AI și „față reală” de 18 luni, a declarat că activitatea sa anterioară consta în a convinge oamenii să investească: „Știu cu adevărat cum să comunic bine cu un client, cum să-l fac să aibă încredere în noi, cum să-i trimit o poză bună și cum să-l fac să râdă.”