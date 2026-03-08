International

Țara din Europa care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună

Țara din Europa care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună
Luxemburgul pune la dispoziție sute de locuri de muncă bine plătite, inclusiv pentru persoane fără diplomă. În prezent, pe piața muncii din Marele Ducat sunt disponibile aproximativ 370 de posturi, iar salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună, potrivit demotivateur.fr.

Peste 300 de posturi, disponibile în Luxemburg

După ce Elveția a anunțat zeci de mii de locuri de muncă bine plătite, și Luxemburgul vine cu o ofertă atractivă. De această dată, oferta vizează meseria de alpinist utilitar, pentru care nu este necesară o diplomă.

În această lună sunt listate aproximativ 377 de oferte de angajare pentru acest tip de muncă. Meseria a devenit mai bine plătită după actualizarea contractului colectiv din domeniul curățeniei, din mai 2025. În Luxemburg, alpiniștii utilitari pot câștiga aproximativ 18 euro pe oră pentru un program standard de 40 de ore pe săptămână.

Salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună

Un începător poate avea un salariu cuprins între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună. În cazul celor cu experiență, veniturile pot ajunge până la aproximativ 5.600 de euro brut lunar.

Alpinist utilitar

Alpinist utilitar. Sursa foto: Freepik

Deși angajatorii nu solicită o diplomă anume, există câteva cerințe importante pentru acest tip de muncă. Experiența de unu-doi ani reprezintă un avantaj, însă sunt apreciate mai ales anumite aptitudini, printre care lipsa fricii de înălțime, capacitatea de a lucra pe scară sau pe acoperiș, disponibilitatea pentru program flexibil - uneori dimineața devreme sau în weekend - precum și permisul de conducere categoria B și un mijloc de transport propriu.

De asemenea, candidații trebuie să cunoască limba franceză sau o altă limbă, pentru a înțelege instrucțiunile de siguranță.

Condiția fizică, esențială

Condiția fizică bună este esențială, deoarece munca poate fi solicitantă. Alpiniștii utilitari își transportă zilnic echipamentele și repetă aceleași mișcări timp îndelungat. În plus, activitatea se desfășoară frecvent la înălțime, motiv pentru care unele companii oferă și sporuri de risc.

Chiar și în aceste condiții, meseria devine tot mai răspândită, pe măsură ce numărul clădirilor cu fațade din sticlă crește.

1 comentarii

  1. Bosz Goroy spune:
    8 martie 2026 la 11:31

    Cerinta esentiala care se potriveste perfect pentru calificare profesionala a majoritatii romanilor: FARA DIPLOMA.

