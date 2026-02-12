Elveția vrea să limiteze populația la 10 milioane. Acordul cu UE, amenințat

Elvețienii se pregătesc să voteze o propunere politică lansată de extrema dreaptă, care urmărește să limiteze populația țării la 10 milioane de locuitori. Inițiativa a generat deja dezbateri aprinse, pe fondul preocupărilor legate de creșterea demografică, imigrație și sustenabilitatea infrastructurii, informează The Guardian.

Elvețenii vor fi chemați la urne pe 10 iunie pentru a se pronunța asupra unei inițiative controversate propuse de Partidul Popular Elvețian (SVP), de orientare de extremă dreapta, care urmărește să limiteze populația țării la 10 milioane de locuitori. Opozanții avertizează că măsura ar putea destabiliza relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și ar pune presiune asupra economiei.

Potrivit guvernului elvețian, referendumul privind inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori” se confruntă cu rezistență puternică din partea parlamentului, dar și a mediului de afaceri și sectorului financiar.

Conform propunerii, autoritățile ar trebui să ia măsuri dacă populația permanentă, în prezent de aproximativ 9,1 milioane, depășește pragul de 9,5 milioane, prin limitarea imigrației, inclusiv a solicitanților de azil și a membrilor familiilor rezidenților străini.

În cazul în care populația atinge 10 milioane, ar urma restricții suplimentare, iar dacă numărul locuitorilor nu începe să scadă, guvernul ar fi obligat să suspende acordul de liberă circulație cu UE, cea mai importantă piață de export a Elveției.

Populația Elveției a înregistrat în ultimul deceniu o creștere de aproximativ cinci ori mai rapidă decât media țărilor UE din jur, impulsionată de prosperitatea economică care atrage atât muncitori cu calificare redusă, cât și expatriați corporativi cu salarii ridicate.

Potrivit datelor oficiale, aproape 27% dintre locuitorii Elveției nu dețin cetățenia elvețiană. Acest fapt alimentează îngrijorările Partidului Popular Elvețian (SVP), cel mai mare partid politic din țară, care vorbește despre o „explozie demografică” ce pune presiune asupra chiriilor, infrastructurii și serviciilor publice.

SVP, care domină scena politică elvețiană încă din 1999, și-a construit campaniile pe un discurs anti-imigrație, adesea prezentând infracțiuni comise de străini și imagini șocante menite să accentueze pericolul perceput. Partidul propune măsuri radicale, precum deportarea automată a imigranților care comit chiar și infracțiuni minore sau limitarea liberei circulații a cetățenilor UE, însă acestea au avut până acum rezultate limitate.

Sistemul de democrație directă al Elveției le permite cetățenilor să inițieze referendumuri dacă adună 100.000 de semnături în 18 luni. SVP a folosit frecvent acest mecanism, deși doar aproximativ 10% dintre inițiativele populare sunt adoptate.

Criticii, printre care marile companii elvețiene Roche, UBS și Nestlé, avertizează că restricțiile propuse ar putea afecta acordurile bilaterale cu UE și ar pune în pericol accesul la piața unică europeană, vital pentru economia elvețiană. Grupul de lobby Economiesuisse a descris inițiativa drept „haotică”, subliniind că multe firme depind de muncitori din UE și din alte țări europene, iar restricțiile ar putea determina relocarea acestora și pierderi fiscale importante.

Partidele rivale și asociațiile patronale susțin că o relație apropiată cu Europa rămâne esențială, având în vedere că aproximativ jumătate din exporturile Elveției se îndreaptă către UE. Ele subliniază că viitoarea creștere a populației va fi determinată în principal de factorii naturali, precum sporul natural și creșterea speranței de viață.

Inițiativa SVP, care a strâns semnăturile necesare pentru organizarea unui referendum național, va fi supusă votului la mijlocul lunii iunie, intensificând dezbaterea despre viitorul politic și economic al Elveției.

Un sondaj recent realizat de grupul de cercetare LeeWas, pe un eșantion de peste 10.000 de persoane, indică faptul că aproape jumătate dintre respondenți (48%) sprijină restricționarea imigrației, semnalând un rezultat strâns.

Michael Hermann, expert politic și specialist în sondaje la firma Sotomo, a precizat că două cercetări independente realizate de compania sa arată că aproximativ 60% dintre alegătorii elvețieni doresc limitarea imigrației.

„În opinia mea, șansele ca inițiativa să treacă sunt de 50/50. De regulă, inițiativele încep cu un sprijin ridicat, care scade pe măsură ce se apropie votul efectiv”, a explicat Hermann.

Unii analiști avertizează că, dacă tendințele actuale continuă, populația ar putea atinge 10 milioane încă din 2035. Totuși, inițiativa nu prevede un mecanism detaliat de gestionare a cotelor sau a fluxurilor migratorii. Specialiștii subliniază că aplicarea sa ar conduce practic la o oprire aproape completă a imigrației suplimentare de forță de muncă odată ce plafonul ar fi atins.