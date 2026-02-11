Cinci țări europene oferă stimulente financiare pentru cei care se mută în ele

Mutarea într-o altă țară poate fi mai mult decât o experiență culturală: pentru unii, poate veni și cu avantaje financiare. În 2026, câteva țări europene atrag noi rezidenți prin programe care includ bani direct, reduceri de taxe sau sprijin pentru locuință, informează internationalliving.com.

Printre acestea se numără țări care încearcă să combată scăderea populației sau să stimuleze zonele rurale. Beneficiile oferite pot include sume lunare, subvenții pentru chirie, facilități fiscale sau chiar ajutor pentru mutarea și amenajarea locuinței.

Aceste inițiative nu doar că fac relocarea mai ușoară, dar pot transforma decizia de a emigra într-o oportunitate financiară concretă. Experții recomandă însă să se analizeze atent condițiile fiecărei țări și să se ia în considerare costul vieții, sistemul de sănătate și oportunitățile de angajare.

Puține state oferă efectiv bani pentru a atrage persoane să se mute pe teritoriul lor. Majoritatea programelor menite să stimuleze imigrația se bazează mai degrabă pe reduceri fiscale sau alte facilități economice, decât pe plăți directe către cei care se relochează.

Este esențial de înțeles că astfel de inițiative, care pot include oferte de locuințe ieftine, terenuri sau alte stimulente financiare, sunt gestionate la nivel local, nu național.

Italia a atras atenția internațională cu inițiative precum „casele de 1 euro” în localități izolate. Programul presupune, de regulă, renovarea proprietății într-un termen stabilit și plata unui depozit care să garanteze finalizarea lucrărilor, precum și achitarea unor taxe administrative și pentru certificate tehnice.

Unele orașe merg mai departe și oferă sprijin suplimentar pentru chirie sau utilități celor care aleg să se mute. Pentru cei dispuși să trăiască în mediul rural și să obțină rezidență legală, aceste oferte pot fi o oportunitate atractivă. În anumite regiuni, subvențiile sunt și mai generoase.

Trentino, de exemplu, pune la dispoziție până la 100.000 de euro, sumă ce poate fi folosită atât pentru achiziția unei locuințe, cât și pentru renovare, însă beneficiarii trebuie să stabilească efectiv domiciliul în zonă.

Orașe precum Radicondoli, la aproximativ o oră sud de Florența, care și-au trăit perioada de glorie în Evul Mediu, acordă granturi celor care se mută acolo, dar cu condiția să locuiască în localitate pentru cel puțin un deceniu. Un alt stimulent semnificativ vine din reducerea fiscală.

În anumite municipalități din sudul Italiei, noii rezidenți pot beneficia de un impozit pe profit redus la 7% timp de 10 ani, un avantaj considerabil în contextul în care ratele maxime de impozitare în Italia depășesc 40%. Această combinație de subvenții și facilități fiscale transformă anumite zone rurale italiene într-o opțiune atractivă pentru cei care caută atât o locuință, cât și beneficii financiare substanțiale.

Mai multe țări europene încearcă să atragă noi rezidenți în comunitățile rurale prin subvenții, terenuri gratuite sau reduceri fiscale. Spania, Irlanda, Grecia și Portugalia au lansat programe menite să încurajeze mutarea și investiția în zone mai puțin populate.

Spania: În anumite municipalități rurale, autoritățile oferă bani, terenuri ieftine sau alte beneficii celor care achiziționează locuințe și se stabilesc ca rezidenți permanenți.

De exemplu, Ponga, în Asturias, oferă aproximativ 3.000 de euro noilor locuitori, în timp ce regiunea Extremadura poate acorda până la 15.000 de euro. În plus, expatriații pot beneficia de „Legea lui Beckham”, un regim fiscal special care permite impozitarea la o cotă fixă pentru anumite venituri salariale și scutiri pentru veniturile externe, pentru o perioadă limitată.

Irlanda: Guvernul irlandez sprijină renovarea caselor abandonate prin subvenții care pot ajunge până la 70.000 de euro, iar pe unele insule izolate suma poate fi de 84.000 de euro. Fondurile trebuie folosite exclusiv pentru restaurarea proprietății, care va fi folosită ca reședință principală sau pusă la dispoziție pentru închiriere.

Grecia: Unele insule mici, precum Antikythera, oferă locuințe și terenuri gratuite, plus un ajutor lunar de 500 de euro timp de până la cinci ani, pentru a atrage rezidenți și lucrători esențiali.

La nivel național, persoanele care se mută în regiuni cu declin demografic pot primi până la 10.000 de euro, sub formă de rambursări de chirie pentru profesori, medici sau asistente medicale.

În plus, Grecia acordă noilor rezidenți o cotă fixă de impozitare de doar 7% timp de până la 15 ani, un stimulent semnificativ în contextul impozitării ridicate.

Portugalia: Programul „Emprego Interior Mais” oferă subvenții de până la 6.000 de euro pentru relocarea în zone rurale, cu un bonus suplimentar de 20% pentru fiecare membru al familiei care se mută împreună.

Programul este accesibil străinilor care obțin rezidența prin viza D8 pentru nomazi digitali, necesitând un venit lunar de aproximativ 3.500 de euro. Această schemă, combinată cu alte tipuri de rezidență bazate pe venit, poate fi o metodă eficientă de a începe o viață în străinătate cu sprijin financiar.