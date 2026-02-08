Țara din Europa invadată din greșeală și care putea fi închiriată. Locuitorii nu-și încuie casele, rata criminalității e cea mai mică

Cu aproximativ 40.000 de locuitori pe o suprafață de aproximativ 160,5 kilometri pătrați, Liechtenstein este una dintre cele mai mici țări din lume. (A șasea cea mai mică) Pentru un principat atât de mic, are un număr considerabil de curioziități. Iată câteva fapte fascinante despre acest microstat din Alpi, conform slowtours.com.

Liechtenstein are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume, ultima crimă având loc în 1997, iar singura închisoare are foarte puțini deținuți. Cetățenii care primesc pedepse cu condamnare, mai mari de doi ani, sunt transferați în Austria. Rata criminalității este atât de scăzută încât, potrivit rapoartelor, locuitorii din Liechtenstein nici măcar nu își încuie ușile de la intrare.

Elveția a invadat accidental Liechtenstein în martie 2007, când aproximativ 170 de soldați elvețieni de infanterie au trecut granița nemarcată și au pătruns mai mult de un kilometru în Liechtenstein, înainte de a-și da seama de greșeala lor. (Soldații elvețieni erau înarmați cu puști de asalt, dar nu aveau muniție, întâmplător.)

Oficialii din Liechtenstein, țară fără o armată proprie, nu au observat invazia elvețiană și au fost nformați că aceasta a avut loc (țara nu aplică niciun control la frontieră cu Elveția). Liechtenstein a ales în cele din urmă să nu riposteze împotriva vecinului său renumit pentru neutralitatea sa.

Deși germana este limba oficială a țării, majoritatea locuitorilor vorbesc un dialect alemanic care este foarte diferit de germana standard și mai apropiat de germana standard elvețiană. Ca atare, țara este denumită de obicei Liachtaschta, nu Liechtenstein, de către cetățenii săi.

Capitala Liechtensteinului, Vaduz, are o populație de aproximativ 5.425 de locuitori, dar cel mai mare oraș al său este Schaan, un oraș aproape necunoscut, care este cu aproximativ 583 de locuitori peste Vaduz.

Cu sediul în mini-metropola Schaan, o companie numită Ivoclar Vivadent este lider mondial în producția de proteze dentare, reprezentând 20% din vânzările totale la nivel mondial. Compania este responsabilă pentru producția a 60 de milioane de seturi în fiecare an, în peste 10.000 de modele diferite, datorită, în parte, unei relații solide cu stomatologii de la Bollywood.

În 2011, puteai închiria întreaga țară Liechtenstein pentru 70.000 de dolari pe noapte. Schema, care a fost pusă la cale între site-ul de cazare Airbnb și firma de marketing Rent a Village by Xnet, cu sediul în Liechtenstein, îți oferea cazare pentru 150 de oaspeți, indicatoare rutiere personalizate, o cheie simbolică a statului, o degustare de vinuri cu prințul Hans-Adam II și propria ta monedă temporară.

Se pare că nimeni nu a acceptat oferta, deși rapperul Snoop Dogg a încercat aparent în 2010, înainte de lansarea oficială a schemei, sperând să filmeze un videoclip acolo. Dar, a fost respins.