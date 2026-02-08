International

Țara din Europa invadată din greșeală și care putea fi închiriată. Locuitorii nu-și încuie casele, rata criminalității e cea mai mică

Comentează știrea
Țara din Europa invadată din greșeală și care putea fi închiriată. Locuitorii nu-și încuie casele, rata criminalității e cea mai micăSursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Cu aproximativ 40.000 de locuitori pe o suprafață de aproximativ 160,5 kilometri pătrați, Liechtenstein este una dintre cele mai mici țări din lume. (A șasea cea mai mică) Pentru un principat atât de mic, are un număr considerabil de curioziități. Iată câteva fapte fascinante despre acest microstat din Alpi, conform slowtours.com.

Rată scăzută a criminalității

Liechtenstein are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume, ultima crimă având loc în 1997, iar singura închisoare are foarte puțini deținuți. Cetățenii care primesc pedepse cu condamnare, mai mari de doi ani, sunt transferați în Austria. Rata criminalității este atât de scăzută încât, potrivit rapoartelor, locuitorii din Liechtenstein nici măcar nu își încuie ușile de la intrare.

Elveția a invadat accidental Liechtenstein

Elveția a invadat accidental Liechtenstein în martie 2007, când aproximativ 170 de soldați elvețieni de infanterie au trecut granița nemarcată și au pătruns mai mult de un kilometru în Liechtenstein, înainte de a-și da seama de greșeala lor. (Soldații elvețieni erau înarmați cu puști de asalt, dar nu aveau muniție, întâmplător.)

Oficialii din Liechtenstein, țară fără o armată proprie, nu au observat invazia elvețiană și au fost nformați că aceasta a avut loc (țara nu aplică niciun control la frontieră cu Elveția). Liechtenstein a ales în cele din urmă să nu riposteze împotriva vecinului său renumit pentru neutralitatea sa.

Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă
Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă

sursa: slowtours.com

Vorbesc germană, dar nu chiar

Deși germana este limba oficială a țării, majoritatea locuitorilor vorbesc un dialect alemanic care este foarte diferit de germana standard și mai apropiat de germana standard elvețiană. Ca atare, țara este denumită de obicei Liachtaschta, nu Liechtenstein, de către cetățenii săi.

Capitala e Vaduz

Capitala Liechtensteinului, Vaduz, are o populație de aproximativ 5.425 de locuitori, dar cel mai mare oraș al său este Schaan, un oraș aproape necunoscut, care este cu aproximativ 583 de locuitori peste Vaduz.

Cel mai mare producător mondial de proteze dentare

Cu sediul în mini-metropola Schaan, o companie numită Ivoclar Vivadent este lider mondial în producția de proteze dentare, reprezentând 20% din vânzările totale la nivel mondial. Compania este responsabilă pentru producția a 60 de milioane de seturi în fiecare an, în peste 10.000 de modele diferite, datorită, în parte, unei relații solide cu stomatologii de la Bollywood.

La un moment dat, puteai închiria țara asta până seara

În 2011, puteai închiria întreaga țară Liechtenstein pentru 70.000 de dolari pe noapte. Schema, care a fost pusă la cale între site-ul de cazare Airbnb și firma de marketing Rent a Village by Xnet, cu sediul în Liechtenstein, îți oferea cazare pentru 150 de oaspeți, indicatoare rutiere personalizate, o cheie simbolică a statului, o degustare de vinuri cu prințul Hans-Adam II și propria ta monedă temporară.

Se pare că nimeni nu a acceptat oferta, deși rapperul Snoop Dogg a încercat aparent în 2010, înainte de lansarea oficială a schemei, sperând să filmeze un videoclip acolo. Dar, a fost respins.

 

 

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
08:52 - A murit solistul trupei 3 Doors Down. Brad Arnold, o voce care a definit rockul anilor 2000
08:43 - Temutul traficant Ioan Clămparu, la un pas de moarte. Celebrul deținut ar fi fost intoxicat cu medicamente
08:35 - Risc crescut de avalanșă în zonele în care se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă. Trei schiori au murit în ultimel...
08:26 - Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au scăpat de arestul preventiv din lipsă de probe. Ce spune avocatul...
08:18 - Detalii exclusive despre o lovitură strategică în inima Rusiei. Dronele ucrainene "orbesc" apărarea antiaeriană a arm...

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale