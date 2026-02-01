Perla Dolomiților, o poveste olimpică de acum șapte decenii

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 (6-22 februarie 2026) reprezintă a XXV-a ediție, având în vedere că prima ediție a fost la Chamonix, în Franța, în perioada 25 ianuarie-5 februarie 1924. Din anul 1994, o dată cu Ediția XVII a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Lillehammer, Jocurile Olimpice de Iarnă au început să fie organizate la jumătatea perioadei de patru ani dintre două ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară.

Cortina d'Ampezzo este supranumită Perla Dolomiților. Această stațiune montană este situată la 1224 m altitudine. Se află în Provincia Belluno, în Alpii Dolomiți ai Italiei. Aici, urma să se organizeze ediția Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1944, dar Al Doilea Război Mondial nu a permis organizarea de Jocuri Olimpice. De fapt, Jocurile Olimpice din 1940 și 1944 nu s-au ținut, nici edițile de vară nici edițiile de iarnă.

Până în anul 1923, Cortina d'Ampezzo a făcut parte din Provincia Automonă Bolzano. Această provincie a făcut parte până la finalul anului 1918, din Comitatul Princiar Tirol.

La această a VII-a Ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, au luat startul reprezentanți sportivi ai unui număr de 32 state. Au fost 821 sportivi (687 sportivi și 134 femei). Aceste jocuri au fost prima dată găzduite de Italia. Au mai concurat Montreal, Lake Placid și Colorado Springs, primul oraș fiind canadian, celelate fiind din SUA.

Cele mai multe medalii au fost câștigate de către URSS. URSS a avut 7 medalii de aur, 3 de argint și 6 de bronz. Austria a avut poziția a doua cu 4 medalii de aur, 3 de argint și 4 de bronz. Podiumul a fost completat de Finlanda cu 3 medalii de aur, 3 de argint și 1 de bronz. Italia, țara gazdă a fost pe locul 8 cu 1 medalie de aur și 2 de argint. Sportivii din SUA, principala rivala politică a URSS au fost pe locul 6 cu 2 medaii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Au mai obținut medalii: Elveția, Suedia, Norvegia, echipa unită a Germaniei și Canada, ultima clasată, cu 1 medalie de argint și 2 de bronz.

S-a stabilit un record de către Austria. Schiorul austriac Anton Engelbert Sailer a câștigat cele trei probe de ski - coborâre, slalom uriaș, slalom special.

Sportivul din Suedia Sixten Jernberg a fost supranumit “maratonistul zapezii”, El a concurat la toate cursele de fond. A cucerit patru medalii: o medalie de aur, două medalii de argint si o medalie de bronz.

Probele sportive la care s-a concurat au fost; bob, hochei pe gheață, patinaj (artistic și viteză), ski (alpin, sărituri, fond si combinata nordică).

Sportivele Iuliana Simon, Ștefania Botcariu și Elena Zangor au fost primele concurente românce la o ediție a unor jocuri olimpice de iarnă. Ele au concurat la proba de ski fond. România a avut o clasare slabă, poziția 14, la echipajele de bob de 2 și 4 persoane. În total, România a trimis 21 sportivi care au concurat la probele de ski alpin, ski fond, ski sărituri și bob)