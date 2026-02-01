EVZ Special

Perla Dolomiților, o poveste olimpică de acum șapte decenii

Comentează știrea
Perla Dolomiților, o poveste olimpică de acum șapte decenii
Din cuprinsul articolului

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 (6-22 februarie 2026) reprezintă a XXV-a ediție, având în vedere că  prima ediție a fost la Chamonix, în Franța, în perioada 25 ianuarie-5 februarie 1924.  Din anul 1994, o dată cu Ediția XVII a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Lillehammer, Jocurile Olimpice de Iarnă au început să fie organizate la jumătatea perioadei de patru ani dintre două ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară.

Perla Dolomiților - Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo este supranumită Perla Dolomiților. Această stațiune montană este situată la 1224 m altitudine.  Se află în Provincia Belluno, în Alpii Dolomiți ai Italiei. Aici, urma să se organizeze ediția Jocurilor  Olimpice de Iarnă din 1944, dar Al Doilea Război Mondial nu a permis organizarea de Jocuri Olimpice. De fapt, Jocurile Olimpice din 1940 și 1944 nu s-au ținut, nici edițile de vară nici edițiile de iarnă.

Până în anul 1923,  Cortina d'Ampezzo a făcut parte din Provincia Automonă Bolzano.  Această provincie a făcut parte până la finalul anului 1918, din Comitatul Princiar Tirol.

A VII-a Ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, Cortina d'Ampezzo (26 ianuarie - 5 februarie 1956) - prima ediție televizată!

La această  a VII-a Ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, au luat startul reprezentanți sportivi ai unui număr de 32 state.  Au fost 821 sportivi (687 sportivi și 134 femei). Aceste jocuri au fost prima dată găzduite de Italia. Au mai concurat Montreal, Lake Placid și Colorado Springs, primul oraș fiind canadian, celelate fiind din SUA.

Exclusiv. Între hobby și necesitate. De ce învață românii limbi străine la maturitate și care sunt tendințele actuale
Exclusiv. Între hobby și necesitate. De ce învață românii limbi străine la maturitate și care sunt tendințele actuale
Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste
Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste

Cele mai multe medalii au fost câștigate de către URSS. URSS a avut 7 medalii de aur, 3 de argint și 6 de bronz.  Austria a avut poziția a doua cu 4 medalii de aur, 3 de argint și 4 de bronz. Podiumul a fost completat de Finlanda cu 3 medalii de aur, 3 de argint și 1 de bronz. Italia, țara gazdă a fost pe locul  8 cu 1 medalie de aur și 2 de argint.  Sportivii din SUA, principala rivala politică a URSS au  fost pe locul 6 cu 2 medaii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Au mai obținut medalii:  Elveția, Suedia, Norvegia, echipa unită a Germaniei și Canada, ultima clasată, cu 1 medalie de argint și 2 de bronz.

S-a stabilit un record de către Austria. Schiorul  austriac Anton Engelbert Sailer a câștigat cele trei probe de ski - coborâre, slalom uriaș, slalom special.

Sportivul din Suedia Sixten Jernberg a fost supranumit “maratonistul zapezii”, El a concurat la toate  cursele de fond. A cucerit patru medalii: o medalie de aur, două medalii de argint si o medalie de bronz.

Probele sportive la care s-a concurat au fost; bob, hochei pe gheață, patinaj (artistic și viteză), ski (alpin, sărituri, fond si combinata nordică).

Prezența românească la a VII-a Ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, Cortina d'Ampezzo

Sportivele Iuliana Simon, Ștefania Botcariu și Elena Zangor au fost primele concurente românce la o ediție a unor jocuri olimpice de iarnă. Ele au concurat la proba de ski fond. România a avut o clasare slabă, poziția 14, la echipajele de bob de 2 și 4 persoane.  În total, România a trimis 21 sportivi care au concurat la probele  de ski alpin, ski fond, ski sărituri și bob)

 

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:34 - Exclusiv. Între hobby și necesitate. De ce învață românii limbi străine la maturitate și care sunt tendințele actuale
13:28 - Un buldog francez numit Rope Daddy costă 120.000 de dolari
13:20 - Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi trebuie să plătească doi euro
13:09 - Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste
12:59 - După ce o eleva de 13 ani a fost agresată sexual de un profesor, prefectul de Argeș convoacă de urgență ISJ
12:51 - Când se vor produce următoarele eclipse totale de soare și de unde vor putea fi văzute

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale