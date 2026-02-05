Unul dintre traficanții capturați în Ilfov este fiul unui fost colonel din MAI. Bărbatul, implicat în mai multe infracțiuni

O operațiune de capturare a unor traficanți de droguri în județul Ilfov, care ar fi avut asupra lor aproximativ patru kilograme de cocaină, a fost marcată de focuri de armă, iar doi polițiști au fost răniți, potrivit poliției. Unul dintre dealerii prinși este Alexandru Constantin Găină, fiul unui fost colonel din MAI, pensionar.

Alexandru Găină este cunoscut de oamenii legii încă din anii ’90, având un cazier stufos și fiind implicat în mai multe infracțiuni de-a lungul timpului. Cea mai recentă faptă a avut loc miercuri seara, în Ilfov, când, împreună cu alți traficanți de droguri, a încercat să vândă nouă kilograme de substanțe interzise, dintre care patru kilograme erau cocaină.

Operațiunea de capturare a narcotraficanților s-a încheiat cu focuri de armă și cu rănirea a doi polițiști, după ce autoturismul dealerilor de droguri a lovit în plin mașina acestora.

Alexandru Găină a fost trimis în judecată abia în 2017 pentru asasinatul pe care l-ar fi comis în seara de 15 iulie 1998. Atunci, afaceristul Mihai Ionescu a fost împușcat de la mică distanță, prin geamul portierei unui autoturism Jeep Grand Cherokee, în timp ce încerca să intre în curtea vilei sale de pe strada Mieilor.

Curtea de Apel București a confirmat pe 14 mai 2025 sentința de achitare pronunțată de instanța de fond în cazul lui Găină Alexandru Constantin, acuzat de comiterea unui omor la comandă în anul 1998.

Alexandru Găină a fost acuzat, printre altele, și de viol. În mai 2000, la vârsta de 26 de ani, ar fi ademenit o tânără din discoteca Karma la o plimbare cu mașina, apoi ar fi dus-o împotriva voinței ei în Pădurea Snagov, unde ar fi agresat-o sexual.

„Întrucât nu a acceptat să întreţină raport sexual normal cu el în maşină, victima a fost trasă cu forţa jos din maşină, după care a fost lovită cu pumnii şi picioarele peste faţă şi corp, fapt ce a făcut să cadă la sol pe pământul reavăn care s-a impregnat în hainele victimei, pe pantaloni în zona genunchilor şi bluza în zona spatelui. Găină a profitat de imposibilitatea victimei de a se mai apăra, a reuşit să o dezbrace de pantaloni, după care, continuând să o lovească cu pumnii şi picioarele şi imobilizându-i ambele mâini, ducându-i-le la spate, a întreţinut raport sexual normal incomplet cu aceasta”, se arăta, la acea vreme, în referatul anchetatorilor.

Deși polițiștii l-au prezentat inițial pe Alexandru Găină procurorilor cu propunere de arestare, Parchetul a refuzat emiterea mandatului. A fost ignorat inclusiv mandatul de arestare emis de judecătorii de la Buftea.

Un alt dosar în care a fost cercetat Găină vizează un grav accident rutier produs în Constanța, în care a fost acuzat de vătămarea corporală gravă a iubitei sale, Despina Panait, precum și de părăsirea locului accidentului.

După producerea accidentului, acesta a scos plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, care era furată, și-a lăsat prietena inconștientă în autoturism și a părăsit locul faptei.

Cazul a ajuns cu dificultate pe rolul instanței, mai ales după ce un raport al Corpului de Control al Ministerului de Interne a formulat concluzii diferite față de cele stabilite de Poliția Rutieră Constanța. Ulterior, procurorii criminaliști au infirmat aceste concluzii prin materialul probator strâns și au decis trimiterea acestuia în judecată.

Alexandru Găină a fost văzut frecvent în compania unui cunoscut hoț de mașini, Radu Bolgiu, poreclit Robocop. La un moment dat, Găină a primit o condamnare de doi ani de închisoare pentru furt calificat, însă a fost eliberat după ce a ispășit jumătate din pedeapsă.