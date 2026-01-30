Cazier judiciar online 2026. Pașii necesari pentru eliberarea documentului și opțiuni pentru cei care nu au card bancar

Românii pot solicita, și în 2026, certificatul de cazier judiciar în format electronic, fără a mai fi nevoiți să meargă la secțiile de poliție. Documentul, care conține evidența condamnărilor și a altor măsuri cu caracter penal, poate fi obținut gratuit prin intermediul a două platforme online interconectate: www.ghiseul.ro și hub.mai.gov.ro.

Obținerea cazierului online presupune validarea identității. Cei care folosesc ghiseul.ro trebuie să dețină un cont activ pe platformă și un card bancar emis în România, înrolat 3D Secure.

Cardul nu se folosește pentru plată, ci pentru confirmarea electronică a identității. Băncile acceptate includ BCR, ING, UniCredit Bank, Banca Transilvania, BRD, Libra Internet Bank, CEC Bank, Garanti Bank și Raiffeisen Bank, arată Avocat.net. Alternativ, autentificarea se poate face și prin cont ROeID.

Procesul începe prin logarea pe www.ghiseul.ro și accesarea secțiunii HUB MAI (Cazier). După ce identitatea este confirmată, utilizatorul este redirecționat automat către hub.mai.gov.ro. Acolo poate solicita certificatul de cazier judiciar: formularul este deja completat cu datele personale, iar după trimiterea cererii, certificatul electronic este emis imediat și poate fi descărcat.

Cei care nu dețin un card card bancar românesc sau nu vor să folosească ghiseul.ro pot completa cererea direct pe hub.mai.gov.ro.

În acest caz, validarea identității necesită o singură vizită la o secție de poliție care eliberează certificate de cazier. Identitatea poate fi confirmată și prin cartea electronică de identitate, folosind un PC sau laptop și aplicația IDPLUGMANAGER.

Conform noilor reguli, certificatul de cazier judiciar online poate fi obținut doar de cetățenii români sau de firmele care au sediul în România.

Prin intermediul platformelor digitale, documentul poate fi obținut rapid și în siguranță, fără ca solicitantul să fie nevoit să meargă la o secție de poliție, mai ales dacă folosește ghiseul.ro.

Conform Poliției, pentru cetățenii străini, certificatul de cazier judiciar se eliberează în aproximativ 30 de zile. Dacă solicitantul este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene (altul decât România), la certificat se atașează și un extras din cazierul judiciar al țării sale. În cazul cetățenilor din state terțe, certificatul include și un extras din cazierul țărilor membre care dețin informații despre eventuale condamnări ale acestora pe teritoriul lor.

„Pentru cetăţenii străini, certificatul de cazier judiciar se eliberează în aproximativ 30 zile. La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, iar la certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor”, se mai arată pe site-ul Poliției.

Persoanele fizice cu vârsta de cel puțin 14 ani pot solicita certificatul de cazier judiciar depunând personal o cerere-tip la orice unitate de poliție care deține ghișeu pentru eliberarea acestui document. La ghișeu, cererea poate fi tipărită direct din sistemul informatic, urmând ca solicitantul să o semneze. Este necesar ca persoana să prezinte un act de identitate original valabil, cum ar fi cartea de identitate, pașaportul, cartea de identitate provizorie sau documente similare pentru cetățenii UE și rezidenți.

Pentru copiii sub 14 ani, certificatul poate fi obținut de părinți sau tutori. Părintele trebuie să prezinte actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului, în timp ce tutorele va prezenta actul de identitate, certificatul de naștere și decizia de instituire a tutelei.

Persoanele aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În anumite cazuri, acestea pot emite adeverințe cu valoare juridică echivalentă certificatului de cazier, valabile exclusiv în străinătate. Mai multe informații despre procedurile consulare pot fi găsite pe site-ul www.mae.ro.

Documentul poate fi solicitat și prin împuterniciți. În România, avocatul poate depune cererea în baza unei împuterniciri avocațiale conform Legii nr. 51/1995 și Statutului profesiei de avocat. Alte persoane pot depune cererea prin procură notarială autentică. În străinătate, procurile trebuie legalizate prin misiunile diplomatice sau birourile consulare, iar pentru statele membre ale Convenției de la Haga se aplică apostila.

„În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de copia actului de identitate al solicitantului, copia actului de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii/împuternicirea avocațială”, conform Poliției.