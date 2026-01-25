Crima din Cenei. Doi tineri reținuți pentru trafic de droguri. Unul ar fi furnizat substanțe către criminali

Doi tineri, de 17 și 24 de ani, au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate de polițiști și procurorii DIICOT în localitatea Cenei, județul Timiș, într-un dosar ce vizează trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 24 de ani ar fi furnizat cannabis minorului de 17 ani, iar substanțele ar fi ajuns inclusiv la adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde sau ar fi fost consumate împreună cu aceștia.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a celor două persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc, în formă continuată. Informația a fost transmisă duminică de Poliția Română și DIICOT.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu vara anului 2025, tânărul de 24 de ani, în mod repetat, ar fi pus la dispoziţia celeilalte persoane cercetate de 17 ani, diferite cantităţi de canabis, pe care acesta fie le-ar fi pus la dispoziţia altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani), ori le-ar fi consumat împreună cu ei”, arată sursele citate.

În urma celor trei percheziții desfășurate în localitatea Cenei, în locuința tânărului de 24 de ani au fost găsite și ridicate aproximativ 110 grame de cannabis, un grinder, un cântar electronic, precum și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Duminică, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea ambilor suspecți, cel de 17 ani și cel de 24 de ani. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

Perchezițiile din acest dosar vin în contextul anchetei privind uciderea lui Mario Berinde, un adolescent de 15 ani. Sâmbătă, procurorii DIICOT din Timișoara și polițiștii antidrog au efectuat percheziții la trei adrese din Cenei, aparținând familiilor celor doi băieți de 15 ani implicați în crimă. Acțiunile au avut loc după ce aceștia au declarat că ar fi consumat droguri după comiterea faptei.

În cadrul perchezițiilor de sâmbătă au fost verificate trei imobile din localitate, anchetatorii încercând să stabilească sursa stupefiantelor consumate de adolescenți.

Cei doi adolescenți de 15 ani au declarat în timpul audierilor că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după ce l-au ucis pe Mario Berinde. De asemenea, și băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat substanțe interzise, analizele indicând posibila prezență a marijuanei. Procurorii DIICOT au anunțat că, în acest context, a fost deschis un dosar penal și sunt continuate cercetările.

Potrivit anchetatorilor, luni seara, adolescenții l-ar fi chemat pe Alin Mario Berinde la locuința copilului de 13 ani, sub pretextul că vor să îi arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, victima a plecat de acasă cu trotineta și s-a întâlnit cu cei trei. Ajuns la fața locului, unul dintre băieții de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu un cuțit. Ulterior, l-au chemat pe al treilea minor pentru a-i ajuta să scape de cadavru.

Anchetatorii susțin că adolescenții au încercat inițial să incendieze trupul neînsuflețit, după care l-au dezbrăcat și l-au ascuns într-o groapă săpată anterior în grădina casei copilului de 13 ani, cu capul înfășurat într-o geacă. Conform datelor din anchetă, crima ar fi fost plănuită cu aproximativ o lună înainte.