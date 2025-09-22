Social

Rețeta veche de pepeni murați. De ce e important să îi alegi pe cei mici

Comentează știrea
Rețeta veche de pepeni murați. De ce e important să îi alegi pe cei miciPepeni murați. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

Deși rețeta de pepeni murați nu este cunoscută în toate zonele țării, gustul lor este unul irezistibil. Pe lângă castraveți, gogoșari și conopidă, aceste murături vor aduce un plus de savoare la fiecare masă savurată în serile friguroase de iarnă.

Cum să pregătești cei mai gustoși și crocanți pepeni murați

Primul pas este alegerea pepenilor. Pentru un rezultat perfect, alegeți pepeni mici, cu coaja fermă și nu foarte copți, astfel încât să rămână crocanți și aspectuoși. Înainte de a-i pune la murat, spălați-i bine pentru a elimina toate impuritățile.

Pregătirea butoiului este la fel de importantă. Butoiul trebuie curățat cu atenție, de preferat cu apă clocotită, și să aibă o deschidere suficient de largă pentru a permite așezarea pepenilor fără probleme. La baza acestuia se așază frunze de țelină și bețe de mărar, iar apoi primul strat de pepeni.

În spațiile libere puteți adăuga rădăcini de hrean tăiate fâșii, mere, gulii sau morcovi. Urmează un nou strat de pepeni, repetând procesul, iar deasupra se așează un strat de frunze de viță de vie, pentru a preveni formarea florii murăturilor pe parcursul iernii.

Jumătate dintre români ar vota un partid nou. Studiu INSCOP
Jumătate dintre români ar vota un partid nou. Studiu INSCOP
Putin își face concurs alternativ, cu artiștii exclusi de la Eurovision
Putin își face concurs alternativ, cu artiștii exclusi de la Eurovision
pepene

Pepene. Sursa foto: Pixabay

Câtă sare ar trebui să folosești

Saramura este elementul cheie care garantează succesul murăturii. Apa trebuie să fie călduță, iar proporția de sare este de 40 de grame la fiecare litru de apă. Saramura trebuie să acopere complet murăturile, iar butoiul se mută într-un beci răcoros.

Timp de aproximativ două luni, acesta nu se deschide deloc. Ulterior, saramura se amestecă periodic pentru a menține sarea uniform distribuită și a preveni depunerea acesteia la baza butoiului.

Rețeta de pepeni murați

Pentru a pregăti rețeta ca la carte, este necesar să țineți cont de aceste cantități:

  • 10 kg pepeni verzi
  • 2 rădăcini de hrean
  • 3 căței de usturoi
  • 3 crenguțe de mărar
  • 4 mere verzi
  • 2 gutui
  • sare grunjoasă (40 g/litru de apă),
  • crenguțe de vișin
  • frunze de țelină

Pepenii murați obținuți astfel vor fi crocanți, aromați și ideali pentru a fi savurați pe tot parcursul iernii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu
11:59 - Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie. Când trecem la ora de iarnă
11:48 - Jumătate dintre români ar vota un partid nou. Studiu INSCOP
11:36 - Putin își face concurs alternativ, cu artiștii exclusi de la Eurovision
11:33 - Prof. univ. dr. Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, intră în Partidul Umanist Social L...
11:24 - Bitcoin poate atinge un nou prag istoric. Urmează o perioadă de referință pe piața cripto

HAI România!

Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu
Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale