Rețeta veche de pepeni murați. De ce e important să îi alegi pe cei mici

Deși rețeta de pepeni murați nu este cunoscută în toate zonele țării, gustul lor este unul irezistibil. Pe lângă castraveți, gogoșari și conopidă, aceste murături vor aduce un plus de savoare la fiecare masă savurată în serile friguroase de iarnă.

Primul pas este alegerea pepenilor. Pentru un rezultat perfect, alegeți pepeni mici, cu coaja fermă și nu foarte copți, astfel încât să rămână crocanți și aspectuoși. Înainte de a-i pune la murat, spălați-i bine pentru a elimina toate impuritățile.

Pregătirea butoiului este la fel de importantă. Butoiul trebuie curățat cu atenție, de preferat cu apă clocotită, și să aibă o deschidere suficient de largă pentru a permite așezarea pepenilor fără probleme. La baza acestuia se așază frunze de țelină și bețe de mărar, iar apoi primul strat de pepeni.

În spațiile libere puteți adăuga rădăcini de hrean tăiate fâșii, mere, gulii sau morcovi. Urmează un nou strat de pepeni, repetând procesul, iar deasupra se așează un strat de frunze de viță de vie, pentru a preveni formarea florii murăturilor pe parcursul iernii.

Saramura este elementul cheie care garantează succesul murăturii. Apa trebuie să fie călduță, iar proporția de sare este de 40 de grame la fiecare litru de apă. Saramura trebuie să acopere complet murăturile, iar butoiul se mută într-un beci răcoros.

Timp de aproximativ două luni, acesta nu se deschide deloc. Ulterior, saramura se amestecă periodic pentru a menține sarea uniform distribuită și a preveni depunerea acesteia la baza butoiului.

Pentru a pregăti rețeta ca la carte, este necesar să țineți cont de aceste cantități:

10 kg pepeni verzi

2 rădăcini de hrean

3 căței de usturoi

3 crenguțe de mărar

4 mere verzi

2 gutui

sare grunjoasă (40 g/litru de apă),

crenguțe de vișin

frunze de țelină

Pepenii murați obținuți astfel vor fi crocanți, aromați și ideali pentru a fi savurați pe tot parcursul iernii.