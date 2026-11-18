Sport România la primul Campionat Mondial de fotbal (Uruguay 1930): povestea traversării Atlanticului pe „Conte Verde”, glumele de pe punte și prima victorie istorică







În vara anului 1930, o echipă de fotbaliști români pornea spre Uruguay, pentru prima ediție a Campionatului Mondial. Îi așteptau mii de kilometri cu trenul și cu vaporul, antrenamente improvizate pe punte și întâlniri cu adversari despre care știau foarte puține lucruri. Din această călătorie au rămas rezultate sportive, fotografii și amintiri savuroase, care ne apropie de oamenii aflați în spatele tricourilor naționalei.

La primul Campionat Mondial din istorie au participat treisprezece echipe. Nu s-au organizat preliminarii, înscrierea făcându-se pe bază de invitație. România a fost una dintre cele numai patru reprezentative europene prezente, alături de Franța, Belgia și Iugoslavia. Pentru fotbalul românesc, participarea însemna întâlnirea cu o lume sportivă nouă, aflată dincolo de Atlantic.

Aventura a început cu drumul pe calea ferată spre portul italian Genova. În însemnările căpitanului Rudy Wetzer, publicate ulterior de Ioan Chirilă, apar compartimentele de clasa a doua și nopțile nedormite. Economiile făcute la transport fuseseră folosite pentru hainele de prezentare ale echipei.

„Bănci tari. Oase frânte. Dar a meritat”, rezuma Rudy Wetzer acea primă etapă a călătoriei.

Tot din amintirile consemnate de Ioan Chirilă vine o pățanie a lui Alfred Eisenbeisser, cunoscut și ca Fredi Fieraru. În Italia, acesta a văzut inscripția „Olio Sasso” pe o clădire și le-a anunțat colegilor numele gării. Inscripția era, de fapt, o reclamă la ulei, iar colegii au găsit imediat un nou motiv de glume, întâmplarea fiind povestită încă după decenii.

La Genova, românii s-au îmbarcat pe pachebotul „Conte Verde”. Vaporul avea să transporte și delegațiile Franței și Belgiei, iar din Brazilia s-a alăturat și selecționata acestei țări. Printre pasageri se afla însuși Jules Rimet, președintele FIFA, având asupra sa trofeul competiției. Este o imagine greu de egalat în istoria sportului: mai multe echipe și cupa pentru care urmau să lupte traversau împreună oceanul, înainte ca turneul să înceapă.

Emoțiile plecării apar și în relatările ziaristului Bică Beilis, care însoțea delegația României. În fața formalităților de îmbarcare, portarul Jean Lăpușneanu glumea că „miroase a testament”. Beilis observa că, înainte să urce pe vapor, jucătorii priveau spre mare; odată ajunși la bord, ochii li se întorceau spre țărm — surprinzând în câteva cuvinte nerăbdarea plecării și neliniștea despărțirii.

Atmosfera s-a schimbat însă rapid pe parcursul traversării. Același ziarist descria coruri românești improvizate pe punte, o horă și seri de dans, în care Rudolf Bürger și Alfred Eisenbeisser se remarcau prin energia lor. Din aceste relatări se conturează portretul unui grup de tineri care încerca să transforme lunga deplasare transoceanică într-o experiență memorabilă.

Desigur, jucătorii trebuiau să se și antreneze. Unul dintre cele mai amuzante episoade atribuite jurnalului lui Wetzer îl are în centru pe Ladislau Raffinsky. La un exercițiu cu mingea pe punte, acesta a trimis balonul peste bord și, supărat, ar fi vrut să sară după el în ocean.

„Credea că e încă pe Bega”, comenta cu umor Rudy Wetzer.

Dincolo de latura amuzantă, întâmplarea arată dificultatea reală a pregătirii: spațiul de antrenament era minuscul, călătoria dura săptămâni, iar rutina obișnuită a unei echipe devenea imposibilă. Fotbaliștii trebuiau să se adapteze din mers pentru a ajunge în Uruguay cu suficientă energie competitivă.

România a fost repartizată într-o grupă cu Peru și Uruguay. Primul meci, disputat pe 14 iulie 1930, pe stadionul Pocitos din Montevideo, a început excelent: Adalbert Deșu a înscris chiar în primul minut, marcând primul gol al României la un Campionat Mondial.

Bucuria începutului avea însă să fie urmată de o confruntare extrem de dură. Adalbert Steiner a suferit o fractură, iar Constantin Stanciu s-a accidentat grav la genunchi. Momentul revenirii lui Stanciu pe teren apare într-o relatare emoționantă a lui Wetzer, publicată de Ioan Chirilă:

„Când l-am văzut, nu mi-am putut stăpîni lacrimile”, mărturisea Rudy Wetzer, văzându-și colegul intrând șchiopătând pe gazon.

Deși accidentat, Constantin Stanciu avea să și înscrie, contribuind decisiv la victoria tricolorilor. Peru reușise să egaleze, dar golurile lui Stanciu și Nicolae Kovacs au stabilit scorul final: 3–1 pentru România. Prima apariție la un Mondial aducea și prima victorie, dând greutate întregului efort de peste ocean.

Al doilea meci, jucat pe 21 iulie, a adus întâlnirea cu țara gazdă, Uruguay, pe impunătorul stadion Centenario. Gazdele s-au impus cu 4–0, încheind parcursul României în grupă. Uruguay avea să meargă până la capăt, devenind prima campioană mondială din istorie după victoria cu 4–2 în finala împotriva Argentinei.

Astăzi, povestea acelei participări capătă viață tocmai prin aceste detalii omenești: hainele cumpărate din economii, reclama confundată cu o gară, dansurile pe vapor, mingea pierdută în ocean și emoția unui coleg care revine accidentat pe teren. Sunt amintirile unor oameni cu umor, teamă, entuziasm și ambiție, care au dus România la primul Campionat Mondial și au lăsat în urmă o aventură ce merită povestită mereu.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro