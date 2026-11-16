Sport Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” din handbalul românesc: povestea dublului campion mondial







In istoria sportului, unele victorii se păstrează în clasamente, iar altele continuă să trăiască în memoria felului în care au fost dobândite. Povestea lui Cristian Gațu aparține acestei memorii mai adânci, în care rezultatul întâlnește frumusețea gestului.

Privită astfel, cariera sa vorbește despre inteligența pusă în mișcare, despre vocația care își descoperă treptat rostul și despre puterea unui om de a da coerență efortului celorlalți. Este povestea unei reușite al cărei înțeles se luminează deplin prin cuvântul „echipă”.

Născut la București, la 20 august 1945, Cristian Gațu a crescut în apropierea sportului. Tatăl său, jurnalist sportiv, îl lua la meciuri, iar copilul descoperea, înaintea ambiției de a câștiga, bucuria mingii. Fotbalul i-a fost prima pasiune și l-a practicat la juniorii lui Dinamo.

„Pasiunea mea a fost mingea, de când m-am născut”, mărturisea Cristian Gațu într-un interviu pentru AGERPRES.

În această propoziție simplă se află începutul întregii sale aventuri: atracția aproape instinctivă pentru joc.

Întâlnirea cu handbalul s-a petrecut în anii de școală. Elev la Liceul „Mihai Viteazul”, a descoperit acest sport prin Școala Sportivă nr. 2 din București. Iarna, când fotbalul devenea mai greu de practicat, handbalul îi oferea continuitatea bucuriei de a juca.

În amintirile sale, începuturile păstrează farmecul neîndemânării: încălca uneori regulamentul, purtat de nerăbdarea de a ajunge la poartă. Viitorul campion trebuia să învețe cum să așeze elanul în rigoarea jocului. Mai târziu, povestea că emoția convocării la naționala de seniori îl ținuse treaz nopți întregi.

La șaptesprezece ani, juca în prima divizie, la Rapid. Consacrarea avea să vină la Steaua, unde, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, s-a format sub îndrumarea lui Ioan Kunst Ghermănescu. A devenit conducător de joc, asumându-și acel loc din care o echipă își primește ritmul și direcția. Talentul găsise, astfel, un cadru în care putea deveni durabil: școala antrenorului și exigența competiției.

Supranumele de „Magicianul semicercului” evocă tocmai particularitatea acestei prezențe. Enciclopedia educației fizice și sportului din România, citată de AGERPRES, îi evidențiază pasele imprevizibile, mișcarea permanentă și aruncările surprinzătoare.

Putem vedea aici o artă a anticipării: priceperea de a descoperi o posibilitate înainte ca adversarul să o închidă. Pentru un asemenea jucător, terenul capătă adâncimea unei pagini încă nescrise, iar pasa potrivită devine începutul unei fraze pe care un coechipier o duce la capăt.

Marile rezultate au dat acestei arte confirmarea lor neîndoielnică, Cristian Gațu adunând 212 prezențe în echipa națională a României, o dovadă a continuității și a încrederii acordate de-a lungul timpului:

1967: Medalie de bronz la Campionatul Mondial;

1970 și 1974: Dublu campion mondial cu naționala României — patru ani între cele două izbânzi în care valoarea a trebuit păstrată și dovedită iarăși;

1972 (München): Medalie de bronz la Jocurile Olimpice;

1976 (Montreal): Medalie de argint la Jocurile Olimpice;

1977: Câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, după o finală dramatică împotriva formației ȚSKA Moscova, încheiată cu scorul de 21–20.

Citit astăzi, scorul acelei finale păstrează ceva din fragilitatea oricărei izbânzi sportive: între împlinire și dezamăgire poate încăpea o singură fază. În asemenea încleștări, fiecare contribuție intră în țesătura rezultatului, iar trofeul poartă, inevitabil, amprenta tuturor.

Există și un detaliu biografic care îmbogățește acest portret: pasionat de matematică, Gațu a absolvit Facultatea de Construcții și a devenit inginer. Apropierea dintre profesie și rolul său sportiv îngăduie o metaforă firească: pe teren, construia legături, deschidea trasee, dădea formă posibilităților.

În mărturiile sale, spiritul de echipă revine ca o condiție esențială a performanței. Gațu insista asupra răspunderii fiecărui jucător pentru acest spirit și asupra necesității de a repeta succesul. Aici putem căuta miezul reușitei sale: disponibilitatea de a pune o înzestrare personală în slujba unei lucrări comune. Pasa capătă astfel și o semnificație omenească, devenind un gest de încredere.

Povestea lui Cristian Gațu ne îndeamnă să privim cu atenție drumul dintre entuziasmul copilului și maturitatea campionului. Pe acest drum, bucuria se disciplinează, intuiția se șlefuiește, iar ambiția învață să lucreze împreună cu ceilalți. Dincolo de ani și de scoruri, rămâne imaginea conducătorului de joc care găsește o deschidere și trimite mingea mai departe — un gest în care încape o întreagă idee despre reușită: să vezi posibilitatea, să ai curajul alegerii și să-i încredințezi celuilalt continuarea.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

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