Rareș Bogdan: Ilie Bolojan „trebuia demis înainte de Paști”

Rareș Bogdan a declarat că Ilie Bolojan ar fi trebuit înlăturat de la conducerea Guvernului înainte de Paști. Europarlamentarul PNL a afirmat că întârzierea schimbării de la conducerea Executivului i-a oferit lui Bolojan posibilitatea de a-și construi o imagine publică favorabilă.

Invitat miercuri în emisiunea „Ai Aflat”, găzduită de Gândul, Rareș Bogdan a declarat că nu înțelege de ce schimbarea premierului nu s-a produs la momentul stabilit inițial.

„Vă spun cu toată sinceritatea că pentru mine este o enigmă. Pentru că în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, pierde masiv. Greșeala a fost că el trebuia demis înainte de Paști, cum era programat”, a spus Rareș Bogdan la emisiunea „Ai Aflat”, găzduită de Gândul.

Europarlamentarul liberal a susținut că menținerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria a favorizat o campanie de imagine prin care acesta a trecut de la postura unui premier asociat măsurilor de austeritate la cea de reformator.

„Bolojan trebuia demis înainte de Paști. A fost o greșeală că n-a fost demis pentru că i-au permis să se victimizeze. S-a construit o campanie pe care, ca om care am făcut campanii de-a lungul timpului, nu pot să nu o aplaud. O campanie extrem de inteligentă în care din „Ilie Sărăcie” s-a transformat în „Ilie Reformatorul”, a explicat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a afirmat că nivelul de încredere de care beneficia Ilie Bolojan ar fi crescut într-o perioadă scurtă, înainte de a coborî din nou.

Europarlamentarul PNL nu a indicat însă sondajul sau sursa datelor invocate în timpul emisiunii.

„Peste noapte, de la 16% încredere a ajuns la 28% încredere. Acum din nou sub 20%. Și cred că după situația cu legea salarizării unitare și PNR-ul, care va fi o calamitate, va coborî din nou la valorile la care era la sfârșitul lunii martie”, a afirmat Rareș Bogdan, însă fără a indica sursa acestor date.

România se află de aproape trei luni într-o criză politică, după retragerea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea susținută de PSD și AUR a fost adoptată în Parlament pe 5 mai, cu 281 de voturi pentru, iar Guvernul Bolojan a fost demis.

Ilie Bolojan a rămas la conducerea unui Executiv interimar, cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou Guvern. Președintele Nicușor Dan a început ulterior consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi majorități.

Prima persoană desemnată să formeze noul Cabinet a fost Eugen Tomac, însă acesta nu a reușit să obțină sprijinul politic necesar pentru a merge mai departe cu procedura de învestire. Șeful statului l-a nominalizat ulterior pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Guvernul propus de acesta nu a obținut însă voturile necesare în Parlament, fiind respins după ce a primit numai 189 de voturi. Consultările politice au continuat la Palatul Cotroceni, dar președintele Nicușor Dan nu a făcut până acum o nouă nominalizare pentru funcția de premier.