Noi detalii despre accidentul provocat de rapidistul Kader Keita. Victima le-a spus medicilor că ar fi căzut

Mijlocașul Rapidului, Kader Keita, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a părăsit locul accidentului. Incidentul a avut loc marți dimineață, în București. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 5:30, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae, din Sectorul 2.

Victima, o femeie de 67 de ani, a fost găsită întinsă pe carosabil, cu leziuni în zona capului, și a fost transportată de urgență la spital. Ulterior, aceasta a ajuns la terapie intensivă.

Cu doar câteva ore înainte de producerea accidentului, Keita evoluase pentru FC Rapid București în meciul din SuperLiga câștigat pe terenul celor de la Unirea Slobozia, scor 2-1.

Potrivit comunicatului transmis de Brigada Rutieră, la locul incidentului a ajuns un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare. Inițial, aceasta le-ar fi spus cadrelor medicale că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, polițiștii au fost informați de unitatea medicală că la camera de gardă a fost adusă o femeie cu leziuni ce păreau a fi provocate în urma unui accident rutier.

În paralel, polițiștii de la Biroul de Accidente cu Autori Necunoscuți au stabilit că femeia, în vârstă de 67 de ani, fusese victima unui accident de circulație, iar șoferul implicat a părăsit locul faptei.

„În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

La scurt timp după apariția informațiilor în spațiul public, conducerea Rapidului a transmis un punct de vedere oficial: Clubul a arătat că, până la lămurirea completă a circumstanțelor, nu va lua o decizie finală și nu va aplica sancțiuni disciplinare. Totodată, jucătorului i s-a cerut să colaboreze cu anchetatorii.

„Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente. Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, au anunțat cei de la Rapid.

Ancheta este în desfășurare.