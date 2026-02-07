Debut cu victorie pentru Claudiu Niculescu: Unirea Slobozia - Farul Constanța, 2-1

Unirea Slobozia a câștigat cu scorul de 2-1 meciul disputat sâmbătă împotriva formației Farul Constanța, în etapa a XXVI-a din Superliga. Partida a marcat debutul lui Claudiu Niculescu pe banca tehnică a echipei ialomițene.

Farul a deschis scorul în minutul 24, prin Denis Alibec, care a finalizat o acțiune ofensivă a oaspeților. Unirea a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 43, când Papeau a înscris pentru gazde.

Decizia s-a luat în minutele de prelungire. Papeau a reușit dubla în minutul 90+3, aducând victoria Unirii Slobozia chiar la debutul noului antrenor.

Pentru Unirea Slobozia au evoluat:

D. Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, Lungu (Pop – 76) – Bărbuț, Papeau, Ponde (Dulcea – 60) – Guy Dahan (Said – 60). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Farul Constanța:

Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Țîru (Ganea – 61), Pellegrini – Vînă (Vojtus – 87), Dican – Ișfan (Doicaru – 80), Radaslavescu (Ramalho – 61), Tănasă (Grigoryan – 46) – Alibec. Antrenor: Ianis Zicu.

Au fost avertizați Ponde (45) de la Unirea, respectiv Tănasă (45+2), Grigoryan (52) și Dican (89) de la Farul.

Meciul a fost arbitrat de Andrei Chivulete, ajutat la cele două linii de Mihăiță Necula și Nicușor Marin, iar al patrulea oficial a fost Mihai Ene. În camera VAR s-au aflat Florin Andrei și Vasile Marinescu. Observatori au fost Cristina Babadac și Ion Cățoi.

Rapid București și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, vineri seara, într-un alt meci al etapei a XXVI-a din Superligă, disputat pe stadionul Giulești.

Rapid a fost prima echipă periculoasă, prin Grameni, în minutul 14, urmat de șutul lui Kader Keita, din minutul 21, respins în doi timpi de portarul Bălbărău. Replica Petrolului a venit în minutul 41, când Valentin Gheorghe a trimis peste poartă din interiorul careului. La pauză scorul a rămas 0-0.

În repriza secundă, Rapid a mai ratat o șansă importantă în minutul 67, prin Leo Bolgado, însă deschiderea scorului a venit în minutul 72. Papp a marcat cu o lovitură de cap, în urma unui corner, și Petrolul a trecut în avantaj.

Avantajul oaspeților a durat doar trei minute. Pașcanu a egalat pentru Rapid, tot cu capul, după o lovitură de colț. Portarul Petrolului, Bălbărău, a avut două intervenții decisive pe final, ultima în minutul 89, la șutul lui Christensen.

În ultimele minute, Marco Dulca a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

âÎn urma acestui rezultat, Rapid București a ratat ocazia de a urca pe primul loc și ocupă poziția a doua, cu 49 de puncte. Petrolul Ploiești se află pe locul 12, cu 25 de puncte.