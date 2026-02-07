Debut cu victorie pentru Claudiu Niculescu: Unirea Slobozia - Farul Constanța, 2-1
- Maria Dima
- 7 februarie 2026, 15:14
Unirea Slobozia a câștigat cu scorul de 2-1 meciul disputat sâmbătă împotriva formației Farul Constanța, în etapa a XXVI-a din Superliga. Partida a marcat debutul lui Claudiu Niculescu pe banca tehnică a echipei ialomițene.
Farul a deschis scorul în minutul 24, prin Denis Alibec, care a finalizat o acțiune ofensivă a oaspeților. Unirea a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 43, când Papeau a înscris pentru gazde.
Decizia s-a luat în minutele de prelungire. Papeau a reușit dubla în minutul 90+3, aducând victoria Unirii Slobozia chiar la debutul noului antrenor.
Unirea Slobozia- Farul Constanța, în Superliga. Echipele de start
Pentru Unirea Slobozia au evoluat:
D. Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, Lungu (Pop – 76) – Bărbuț, Papeau, Ponde (Dulcea – 60) – Guy Dahan (Said – 60). Antrenor: Claudiu Niculescu.
Farul Constanța:
Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Țîru (Ganea – 61), Pellegrini – Vînă (Vojtus – 87), Dican – Ișfan (Doicaru – 80), Radaslavescu (Ramalho – 61), Tănasă (Grigoryan – 46) – Alibec. Antrenor: Ianis Zicu.
Cartonașe și oficialii partidei
Au fost avertizați Ponde (45) de la Unirea, respectiv Tănasă (45+2), Grigoryan (52) și Dican (89) de la Farul.
Meciul a fost arbitrat de Andrei Chivulete, ajutat la cele două linii de Mihăiță Necula și Nicușor Marin, iar al patrulea oficial a fost Mihai Ene. În camera VAR s-au aflat Florin Andrei și Vasile Marinescu. Observatori au fost Cristina Babadac și Ion Cățoi.
Superliga. Remiză în Giulești între Rapid și Petrolul
Rapid București și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, vineri seara, într-un alt meci al etapei a XXVI-a din Superligă, disputat pe stadionul Giulești.
Ocazii înainte de pauză, goluri din faze fixe
Rapid a fost prima echipă periculoasă, prin Grameni, în minutul 14, urmat de șutul lui Kader Keita, din minutul 21, respins în doi timpi de portarul Bălbărău. Replica Petrolului a venit în minutul 41, când Valentin Gheorghe a trimis peste poartă din interiorul careului. La pauză scorul a rămas 0-0.
În repriza secundă, Rapid a mai ratat o șansă importantă în minutul 67, prin Leo Bolgado, însă deschiderea scorului a venit în minutul 72. Papp a marcat cu o lovitură de cap, în urma unui corner, și Petrolul a trecut în avantaj.
Egalare rapidă și final tensionat
Avantajul oaspeților a durat doar trei minute. Pașcanu a egalat pentru Rapid, tot cu capul, după o lovitură de colț. Portarul Petrolului, Bălbărău, a avut două intervenții decisive pe final, ultima în minutul 89, la șutul lui Christensen.
În ultimele minute, Marco Dulca a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.
âÎn urma acestui rezultat, Rapid București a ratat ocazia de a urca pe primul loc și ocupă poziția a doua, cu 49 de puncte. Petrolul Ploiești se află pe locul 12, cu 25 de puncte.
Slabă echipă Farul Constanța!! Că să te bată Metaloglobus și Slobozia trebuie să fii fff slab!!! Mare minune dacă nu retrogradează!!! Nu știu ce mai vrea Hagi: doar bani?
