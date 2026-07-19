Care sunt cele mai frecvente „țepe” la întreținere

Foarte mulți dintre oamenii care locuiesc la bloc sunt nemulțumiți de valoarea la care ajunge plata pentru întreținere, dar puțini știu la ce să se uite pentru a depista eventualele neconcordanțe. Iată cele mai frecvente țepe și „scurgeri" prin care plătești mai mult decât ar trebui la întreținere:

Apă rece/caldă „la paușal" pentru apartamentele fără apometre — dacă vecinul fără contor e trecut cu un consum forfetar prea mic, diferența (adesea uriașă) e împărțită pe restul blocului. Verifică cine mai are apometre și cum se calculează consumul celor fără.

— dacă vecinul fără contor e trecut cu un consum forfetar prea mic, diferența (adesea uriașă) e împărțită pe restul blocului. Verifică cine mai are apometre și cum se calculează consumul celor fără. Diferențele mari între contorul general și suma apometrelor — dacă lună de lună apar 30–50 mc „pierderi", fie sunt scurgeri reale în subsol, fie cineva raportează consum mai mic. Legal, diferențele mari trebuie investigate, nu doar împărțite tăcut pe scara blocului.

— dacă lună de lună apar 30–50 mc „pierderi", fie sunt scurgeri reale în subsol, fie cineva raportează consum mai mic. Legal, diferențele mari trebuie investigate, nu doar împărțite tăcut pe scara blocului. Apometre necitite sau necalibrate — verificarea metrologică e obligatorie la 5 ani. Un apometru „obosit" înregistrează mai puțin, iar diferența cade tot pe cotă.

— verificarea metrologică e obligatorie la 5 ani. Un apometru „obosit" înregistrează mai puțin, iar diferența cade tot pe cotă. Căldura calculată pe cotă-parte când ai debranșat corect — dacă ai acte de debranșare, plătești doar cota din spațiile comune, nu și pentru apartamentul tău. Se „uită" frecvent.

— dacă ai acte de debranșare, plătești doar cota din spațiile comune, nu și pentru apartamentul tău. Se „uită" frecvent. Repartitoarele necitite la timp sau înlocuite fără proces-verbal — pot apărea consumuri fanteziste.

Salariul administratorului „umflat" — trebuie aprobat în adunarea generală și trecut clar în listă, cu reținerile aferente. Un administrator care încasează „la negru" sau peste ce s-a votat e fraudă curată.

— trebuie aprobat în adunarea generală și trecut clar în listă, cu reținerile aferente. Un administrator care încasează „la negru" sau peste ce s-a votat e fraudă curată. Cheltuieli fără documente justificative — orice sumă din listă trebuie să aibă factură, chitanță sau bon în spate. Ai dreptul legal (Legea 196/2018) să ceri să vezi actele.

— orice sumă din listă trebuie să aibă factură, chitanță sau bon în spate. Ai dreptul legal (Legea 196/2018) să ceri să vezi actele. „Fond de rulment" și „fond de reparații" amestecate — trebuie ținute separat, cu evidență clară. Când se amestecă, banii dispar în cheltuieli curente.

— trebuie ținute separat, cu evidență clară. Când se amestecă, banii dispar în cheltuieli curente. Furnizori „prieteni" — firma de curățenie, deratizare, lift sau reparații e adesea aleasă fără ofertă comparativă, la prețuri duble față de piață. Uneori administratorul primește comision.

— firma de curățenie, deratizare, lift sau reparații e adesea aleasă fără ofertă comparativă, la prețuri duble față de piață. Uneori administratorul primește comision. Facturi plătite de două ori sau plăți către furnizori inexistenți — clasică la administratori necinstiți; se descoperă doar la cenzor sau la audit.

Lumina de pe scară plătită integral din întreținere , dar consumul include și priza din subsol la care cineva și-a băgat un frigider sau un aparat de sudură.

, dar consumul include și priza din subsol la care cineva și-a băgat un frigider sau un aparat de sudură. Lift care „consumă" nefiresc de mult — poate fi vorba de o defecțiune, dar și de un contor comun la care e conectat altceva.

Penalizări calculate greșit — legea permite maximum 0,2%/zi, dar nu mai mult decât suma restantă. Unii administratori aplică procente mai mari sau le calculează cumulat abuziv.

— legea permite maximum 0,2%/zi, dar nu mai mult decât suma restantă. Unii administratori aplică procente mai mari sau le calculează cumulat abuziv. Restanțele vecinilor „ascunse" în cota ta

Sume „de echilibrare" fără explicație — orice rând din lista de plată trebuie să aibă o denumire clară și o bază de calcul.

Reparații „urgente" fără ofertă și fără aprobarea comitetului — schimbat pompa, reparat acoperișul, zugrăvit casa scării. Legal, peste un anumit prag, trebuie hotărâre a adunării generale.

— schimbat pompa, reparat acoperișul, zugrăvit casa scării. Legal, peste un anumit prag, trebuie hotărâre a adunării generale. Materiale supraevaluate — se cumpără vopsea de 200 lei cu factură de 500, diferența intră în buzunar.

— se cumpără vopsea de 200 lei cu factură de 500, diferența intră în buzunar. Lucrări „fantomă" — apar în listă, dar nu s-au făcut niciodată. Se descoperă doar când cineva se uită cu adevărat la subsol sau pe acoperiș.

Cere lunar lista completă de plată detaliată , nu doar suma finală. E dreptul tău prin lege.

, nu doar suma finală. E dreptul tău prin lege. Verifică registrul de casă și facturile — orice proprietar poate cere acces, cu programare, la documente.

— orice proprietar poate cere acces, cu programare, la documente. Cenzorul asociației trebuie să fie o persoană cu pregătire economică și să prezinte raport anual. Dacă nu există sau nu prezintă raport, e semnal roșu.

trebuie să fie o persoană cu pregătire economică și să prezinte raport anual. Dacă nu există sau nu prezintă raport, e semnal roșu. Adunarea generală anuală e obligatorie — dacă nu se convoacă sau se ține „pe repede-nainte", cere-o oficial în scris.

e obligatorie — dacă nu se convoacă sau se ține „pe repede-nainte", cere-o oficial în scris. Compară cu blocuri similare din zonă. Diferențele de 30–50% la aceleași servicii sunt suspecte.

Cadrul legal e Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari — merită citită măcar în diagonală, mai ales capitolul despre drepturile proprietarilor și obligațiile administratorului.