Prințesele Beatrice și Eugenie, în pericol să își piardă locuințele pe fondul scandalului Epstein

Prințesele Beatrice și Eugenie, membre ale familiei regale britanice, s-ar putea confrunta cu incertitudini privind locuințele lor din Regatul Unit, pe fondul controverselor care continuă în jurul legăturilor tatălui lor, fostul prinț Andrew, cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein, potrivit Daily Express.

Potrivit unor relatări din presa britanică, cele două prințese se tem că ar putea fi marginalizate în cadrul familiei regale din cauza asocierii indirecte cu scandalul.

Deși nu există dovezi că Beatrice sau Eugenie ar fi implicate în vreo faptă ilegală, situația a generat îngrijorări în rândul apropiaților lor cu privire la viitorul statutului lor în interiorul monarhiei britanice.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, situația este privită cu îngrijorare de cele două surori. Articolul original menționează că „prințesele ar putea fi în pericol să își piardă locuințele pe fondul consecințelor legăturii părinților lor cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein”.

În același timp, publicația subliniază că „nu există dovezi de vreo faptă ilegală comisă de Beatrice și Eugenie”, însă acestea ar fi îngrijorate că ar putea fi „izolate de familia regală deoarece sunt afectate de asociere”.

Scandalul care îl implică pe fostul prinț Andrew a avut deja consecințe importante asupra rolului său public în cadrul monarhiei britanice, acesta retrăgându-se din îndatoririle oficiale în ultimii ani.

În prezent, ambele prințese locuiesc în Regatul Unit alături de familiile lor. Prințesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, trăiește în zona Cotswolds împreună cu soțul ei, Edoardo Mapelli Mozzi. Cuplul are două fiice și îl crește, de asemenea, pe fiul lui Mozzi dintr-o relație anterioară, Wolfie, în vârstă de nouă ani.

Potrivit informațiilor citate, locuința lui Beatrice se află la aproximativ o oră și jumătate de fostul cămin al părinților săi din Windsor, unde au locuit fostul prinț Andrew și Sarah Ferguson.

Prințesa Eugenie, sora mai mică a lui Beatrice, locuiește de asemenea în Regatul Unit alături de soțul ei, Jack Brooksbank, și de copiii lor. Ambele surori au continuat să ducă o viață relativ discretă, combinând aparițiile publice ocazionale cu activități profesionale și de familie.

Controversele legate de fostul prinț Andrew au fost amplu discutate în ultimii ani, în special din cauza relațiilor sale cu Jeffrey Epstein, care a murit în 2019 în timp ce se afla în custodia autorităților americane. De-a lungul timpului, cazul a generat presiuni asupra familiei regale britanice și a contribuit la retragerea fostului prinț Andrew din viața publică oficială.

În acest context, orice decizie legată de statutul sau rolul membrilor familiei regale este atent analizată de observatori și de presa britanică.

Potrivit relatării citate, temerile prințeselor Beatrice și Eugenie sunt legate de posibilitatea ca impactul scandalului să se extindă și asupra lor, chiar dacă nu există acuzații directe împotriva lor.

Deocamdată, nu există anunțuri oficiale privind modificări ale situației locuințelor lor sau ale statutului lor în cadrul familiei regale. Situația rămâne însă sub atenția publicului și a presei.