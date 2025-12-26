Primul Crăciun fără Andrew, la Sandringham. Prințesele Beatrice și Eugenie aleg tradiția regală

În ziua de Crăciun, fiicele lui Andrew Mountbatten‑Windsor, prințesele Beatrice și Eugenie, au fost prezente la tradiționala slujbă de Crăciun a Familiei Regale britanice la biserica St. Mary Magdalene din Sandringham, Anglia.

Participarea lor la eveniment vine într‑un context în care tatăl lor, fostul prinț Andrew, nu a fost prezent la festivități.

Acest aspect a atras atenția comentatorilor de știri și a generat relatări ample în presa internațională.

La tradiționalul eveniment religios din dimineața de Crăciun, familia regală britanică a mers pe jos de la Sandringham House până la biserica St. Mary Magdalene, așa cum este obiceiul anual.

În fruntea grupului s‑au aflat Regele Charles al III‑lea și Regina Camilla, urmate de Principesa Catherine, Prințul William și cei trei copii ai lor, alături de alți membri seniori ai familiei.

Prințesele Beatrice și Eugenie au mers împreună cu soții lor, Edoardo Mapelli Mozzi și Jack Brooksbank, în spatele regilor și al altor membri regali.

Relatările arată că cele două surori au păstrat tradiția de a se alătura familiei regale la slujba solemnă din Sandringham, în ciuda schimbărilor recente în statutul familial și în poziția tatălui lor.

Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele Regelui Charles și tatăl prințeselor, nu a fost prezent la slujba de Crăciun de la Sandringham.

În luna octombrie 2025, Regele Charles a anunțat retragerea tuturor titlurilor și onorurilor de princely de la Andrew, care a fost implicat în controverse legate de legături cu omului de afaceri Jeffrey Epstein.

Aceste decizii au determinat schimbări semnificative în rolul său în cadrul familiei regale.

Conform relatărilor, Andrew Mountbatten‑Windsor a petrecut ziua de Crăciun la reședința sa actuală de la Royal Lodge din apropierea Castelului Windsor, aflat la peste 170 de kilometri de Sandringham.

Sursele locale au remarcat că el a fost fotografiat plecând singur de la proprietate în cursul după‑amiezii de 25 decembrie.

Evenimentul a continuat cu participarea altor membri ai familiei regale, inclusiv a Prințesei Anne și a Ducelui și Ducesei de Edinburgh, precum și cu prezența zarurilor publicului care au asistat la mersul tradițional către biserică.

După slujbă, familia regală avea programată o reuniune la Sandringham House, urmată de mesajul anual de Crăciun al Regelui, transmis pe canalele oficiale.

Relatările internaționale menționează că absența lui Andrew de la festivități nu a împiedicat desfășurarea evenimentului conform tradiției, iar prezența prințeselor Beatrice și Eugenie a fost subliniată ca o continuare a participării lor la ceremoniile regale.

Trecerea prințului Andrew din funcțiile oficiale a fost urmată de schimbări în statutul locativ și al titlurilor sale. El urmează să părăsească Royal Lodge în cursul anului 2026 și să se stabilească pe domeniul regal de la Sandringham într‑un alt imobil, conform unor relatări media recente.

Participarea prințeselor Beatrice și Eugenie la slujba de Crăciun de la Sandringham marchează a doua prezență consecutivă la festivitățile regale din decembrie 2025, în timp ce tatăl lor nu a făcut parte din programul oficial al familiei.