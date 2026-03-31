Motivul surprinzător din spatele interdicției primite de Beatrice și Eugenie de a discuta cu William și Harry

Se pare că Prințesei Beatrice și Prințesei Eugenie li s-a impus o restricție neașteptată de a nu se întâlni cu Prinții William și Harry. Potrivit surselor, această interdicție are legătură cu un conflict mai vechi dintre Prințesa Diana și Sarah Ferguson, declanșat de o reclamație neobișnuită, informează the-express.com.

Prințesele Beatrice și Eugenie au fost ținute departe de verișorii lor, Prințul William și Prințul Harry, ca urmare a unei dispute controversate între Prințesa Diana și Sarah Ferguson. Conform relatărilor, Diana ar fi declarat surorile York „persona non grata”, blocând astfel întâlnirile dintre verișori.

Biografa regală Tina Brown, în cartea sa „The Palace Papers”, le descrie pe Beatrice și Eugenie drept verișoarele „favorite” ale tinerilor prinți. Totuși, tensiunile au apărut după ce Sarah Ferguson ar fi sugerat că i-ar fi apărut veruci după ce a împrumutat pantofii Dianei.

Acest incident a fost unul dintre primele momente în care surorile York au recunoscut că „familiile nu sunt întotdeauna fericite”. Episodul face parte dintr-un tipar mai amplu, prin care Diana obișnuia să elimine anumite persoane din viața tinerilor prinți, iar Tina Brown subliniază că această atitudine a continuat pe tot parcursul copilăriei lui William și Harry.

Beatrice și Eugenie au avut de suferit din cauza tensiunilor legate atât de relațiile familiale, cât și de evenimentele publice. Autoarea subliniază că mama lor, prințesa Diana, „a trebuit întotdeauna să fie pe primul loc în inimile băieților ei”. Deși Diana era „evident devotată” fiilor ei, se remarcă și o „latură distructivă în educația maternă”, care a influențat parcursul copiilor ei.

Părinții lui Beatrice și Eugenie s-au despărțit în 1996, dar au menținut o relație apropiată, fiind descriși adesea drept „cel mai fericit cuplu divorțat din lume”. Cu toate acestea, Andrew și Sarah Ferguson au fost constant în atenția publicului, mai ales din cauza legăturii lor cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat care a murit în închisoare în 2019.

Asocierea strânsă a lui Andrew cu Epstein a culminat cu un interviu controversat acordat pentru „Newsnight” în 2019, care a provocat valuri de critici. Se spune că Beatrice a fost profund afectată de acel interviu, fiind „lăsată în lacrimi” după difuzarea lui, chiar dacă a contribuit la organizarea interviului.

Fostul producător Sam McAlister a declarat că Beatrice a fost o „invitată neașteptată” în pregătirea interviului, punând „întrebări sensibile” și arătând ulterior empatie față de prințesă în timp ce tatăl ei discuta despre relația sa cu Epstein.

Potrivit The Mail on Sunday, la scurt timp după interviu, Beatrice a organizat o cină de ziua de naștere pentru logodnicul ei de atunci, Edoardo Mapelli Mozzi, actualul ei soț. Surse apropiate au dezvăluit că fiica ducesei de York a fost „uneori destul de înlăcrimată” și că „a plâns în fiecare zi de când a fost difuzat interviul”.

De la interviul controversat și de la legăturile cu Jeffrey Epstein, Andrew i-au fost retrase titlurile regale și patronajele militare, fiind nevoit să părăsească reședința sa din Loja Regală. Conacul cu 30 de camere pe care îl împărțea cu fosta soție, Sarah Ferguson, a rămas un loc unde cei doi continuă să se consulte adesea cu fiica lor.

O sursă a declarat pentru Mail on Sunday că „atât Sarah, cât și Andrew se bazează mult pe judecata lui Beatrice când vine vorba de relațiile cu publicul, deoarece are un cap tânăr și matur. Nu poți da vina pe Beatrice, pentru că cred că șansele erau împotriva ei în această situație”.

Această situație survine în contextul în care se preconizează că Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și Eugenie, în vârstă de 36 de ani, vor lipsi de la slujba de Paște a Familiei Regale din acest weekend.

Surorile și-au planificat separat programul de Paște după decizia Casei Regale de a nu participa slujba religioasă, departe de Windsor, însă nu au fost „excluse” oficial de evenimentele organizate familia lor.