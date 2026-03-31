Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor participa la slujba de Paște, în contextul controversei legate de tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor

Prințesele sunt fiicele lui Andrew Mountbatten-Windsor și ale lui Sarah Ferguson, ambii rămași fără titlurile regale în urma asocierii lor cu Jeffrey Epstein. Din cauza acestor probleme, care au afectat imaginea Casei Regale, cele doua prințese nu vor participa la slujba religioasă de Paște, informează sky.com.

Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor participa, în acest an, la tradiționala slujbă religioasă de Paște alături de ceilalți membri ai familiei regale. Hotărârea a fost luată de comun acord cu Regele și vine în contextul evenimentelor recente care îl implică pe tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat luna trecută sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Acesta a fost reținut de poliție, iar ulterior eliberat în așteptarea continuării anchetei. Suspiciunile vizează presupusa transmitere de informații sensibile către Jeffrey Epstein, pe vremea când Andrew ocupa rolul de reprezentant comercial al Marii Britanii.

Mai trebuie menționat faptul că fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a respins constant orice acuzație de implicare în activități ilegale legate de Jeffrey Epstein.

Prințesele Beatrice și Eugenie, ale căror nume au apărut recent în contextul milioanelor de documente legate de cazul Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, nu vor lipsi însă de la viitoarele reuniuni de familie programate în perioada următoare.

În același timp, Regele și Regina, alături de alți membri ai familiei regale, inclusiv Prințul și Prințesa de Wales, sunt așteptați să participe la slujba religioasă de Paște, care va avea loc la St. George's Chapel (Capela Sfântul Gheorghe) de la Castelul Windsor.

Reamintim că noi informații amplifică controversele din jurul lui Andrew, după apariția unor detalii care le aduc în prim-plan și pe fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie. Potrivit unui e-mail intrat în posesia publicației Mail on Sunday, există indicii privind efectuarea unor plăți confidențiale către cele două. Documentul sugerează că demersul ar fi fost inițiat chiar de Andrew Mountbatten-Windsor, în contextul relațiilor sale cu un om de afaceri.

Andrew ar fi purtat discuții cu Jonathan Rowland, fiul unui apropiat al său, David Rowland, pe tema unor sume de bani destinate prințeselor. Surse apropiate situației afirmă că, în iunie 2011, fiecare dintre acestea ar fi primit câte 50.000 de lire sterline.

Numele prințeselor Beatrice și Eugenie apar în corespondența electronică purtată între Jeffrey Epstein și mama lor, Sarah Ferguson, potrivit unor documente recent analizate. Prezența acestora în e-mailuri nu reprezintă însă, în sine, o dovadă a implicării în vreo activitate ilegală.

Unul dintre schimburile de mesaje indică faptul că Sarah Ferguson și-ar fi însoțit fiicele în Statele Unite pentru a-l vizita pe Epstein, la scurt timp după eliberarea acestuia din închisoare, în 2009, unde fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor. La momentul respectiv, Beatrice și Eugenie aveau 19, respectiv 20 de ani.

În paralel cu aceste dezvăluiri, situația publică a ducesei de York s-a deteriorat. În ultimele luni, ea a pierdut mai multe distincții, pe fondul reapariției informațiilor despre legăturile cu Epstein și cercul său de apropiați. În schimb, prințesele Beatrice și Eugenie își păstrează titlurile regale.