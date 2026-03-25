Fostul majordom al lui Andrew Mountbatten-Windsor dezvăluie ce nu-i plăcea la fostul prinț

Fostul majordom al familiei regale a oferit câteva detalii despre comportamentul fostului prinț Andrew în spatele ușilor închise. Grant Harrold a slujit înainte și pe Regele Charles, pe atunci Prinț de Wales, informează Express.

Fostul majordom regal Grant Harrold a oferit detalii despre experiențele sale alături de Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluind aspecte inedite din viața acestuia dincolo de privirile publicului. Harrold, care a servit anterior Charles între anii 2004 și 2011, pe atunci Prinț de Wales, a împărtășit câteva amintiri despre perioada petrecută în slujba familiei regale.

Reamintim faptul că reputația lui Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a avut de suferit după dezvăluirea legăturilor sale cu controversatul Jeffrey Epstein.

Iar la data de 19 februarie, chiar de ziua sa de naștere, Andrew a fost arestat sub acuzația de abuz în exercitarea funcției publice. El a negat constant orice implicare în faptele ilegale legate de scandalul Epstein și a fost eliberat în aceeași seară, rămânând sub investigație.

Într-un interviu pentru LADbible, în emisiunea „Honesty Box”, fostul majordon Grant Harrold a vorbit despre experiența sa limitată cu Andrew, menționând că, deși întâlnirile lor au fost rare, și-a format totuși o impresie despre acesta.

„Interacțiunile mele cu el au fost foarte puține și rare. Când am avut ocazia să vorbesc cu el, ca să fiu corect, a fost politicos”, a declarat Harrold.

El a explicat că gesturile și răspunsurile lui Andrew erau minimale, cum ar fi un simplu „mulțumesc”, dar că mulți ar putea percepe o anumită senzație de îndreptățire în comportamentul său, ținând cont de ultimele evenimente.

Totodată, Harrold a remarcat că Andrew părea să se distingă de alți membri ai familiei regale, precum regele Charles, prințesa Anne și regretatul prinț Philip.

Harrold a mai constat la Andrew o atitudine pe care nu a observat-o la alți membri ai familiei regale. Majordonul a lăsat să se înteleagă că era mult mai manierat față de ceilalți.

„Am avut senzația că se credea mai bun decât oricine datorită manierelor lui și felul său de a fi. Și ceea ce a fost destul de ciudat pentru mine, că de la niciun alt membru al familiei nu am simțit acea senzație, nici de la Regină, nici de la Prințul Philip, nici de la fratele său Charles, nici de la Anne, niciunul dintre ei”, a mărturisit Harrold.

Și totuși, majordonul a explicând că prezența lui Andrew îi provoca disconfort. „Dar cu el era ceva, nici măcar nu pot să vă explic. Pur și simplu nu voiam să fiu în prezența lui”, a adăugat acesta.

Reamintim că după ce a pierdut anul trecut titlurile sale, inclusiv titlul princiar, Andrew urmează să se mute în curând în reședința sa permanentă de pe moșia Sandringham.