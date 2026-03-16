Prințul William, gest neașteptat ca omagiu pentru mama sa. O imagine neștiută a prințesei Diana, scoasă la lumină

Prințul William a transmis un mesaj public în memoria mamei sale, Prințesa Diana, cu ocazia Zilei Mamei sărbătorite în Regatul Unit, potrivit Fox News.

Moștenitorul tronului britanic a publicat pe rețelele sociale o fotografie rară din copilăria sa, în care apare alături de Diana într-un câmp plin de flori. Imaginea nu fusese publicată anterior.

Postarea a fost însoțită de un mesaj personal în care Prințul de Wales a făcut referire atât la mama sa, cât și la persoanele care își amintesc de cei dragi în această zi. Gestul său a readus în atenția publicului influența pe care Prințesa Diana a avut-o asupra activității și valorilor promovate de fiul său.

Prințul William a distribuit fotografia pe contul său oficial de Instagram, însoțind-o de un mesaj dedicat memoriei Prințesei Diana.

„Îmi amintesc de mama mea, astăzi și în fiecare zi. Mă gândesc la toți cei care își amintesc astăzi de cineva drag. La mulți ani de Ziua Mamei”, a scris Prințul William în mesajul care însoțește fotografia.

Imaginea publicată îl surprinde pe William în copilărie, alături de mama sa, într-un cadru natural. Fotografia a fost interpretată de mulți utilizatori ai rețelelor sociale ca un moment personal din perioada copilăriei sale.

Prințesa Diana a murit la 31 august 1997, într-un accident rutier produs la Paris. În momentul tragediei, aceasta avea 36 de ani. Mașina în care se afla era urmărită de paparazzi.

În accident și-au pierdut viața și Dodi Fayed, partenerul Dianei, precum și șoferul Henri Paul. La momentul respectiv, Prințul William avea 15 ani, iar fratele său, Prințul Harry, avea 12 ani.

Moartea Prințesei Diana a generat reacții puternice la nivel internațional, iar funeraliile sale au fost urmărite de milioane de persoane din întreaga lume.

Influența pe care Diana a avut-o asupra celor doi fii ai săi a fost analizată și într-un documentar lansat în 2024, intitulat „Prince William: We Can End Homelessness”. În cadrul producției, experți în familia regală au discutat despre modul în care valorile și inițiativele Prințesei Diana continuă să influențeze activitatea publică a Prințului William.

Roya Nikkhah, editor specializat pe subiecte regale la publicația The Sunday Times și co-prezentatoare a podcastului „The Royals with Roya and Kate”, a declarat că influența Prințesei Diana asupra lui William rămâne semnificativă.

„Prințesa Diana a avut o influență foarte mare asupra Prințului William”, a declarat aceasta pentru Fox News Digital.

Ea a explicat că Prințul William a vorbit despre modul în care se gândește la rolul său public și la așteptările societății, inspirându-se din exemplul mamei sale.

„Este foarte interesant că îl auzim spunând chiar în propriile sale cuvinte că s-a gândit mult la întrebările: «Ce vor oamenii să fie rolul meu? Ce așteaptă oamenii de la mine?»”, a spus Nikkhah. „El spune: «M-am gândit mult la asta în ultima vreme și mă inspir și mă ghidez după exemplul mamei mele mai mult ca niciodată».”

Experții citați în documentar au subliniat că Prințesa Diana obișnuia să îi implice pe William și Harry în activități caritabile încă de când erau copii, pentru a le arăta diferite realități sociale.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

„Viziunea Dianei – aceea de a-și duce fiii, încă de mici, în adăposturi pentru persoane fără locuință, de a le arăta cealaltă față a vieții și munca ei pionieră în domenii precum sănătatea mintală, HIV și SIDA sau problema persoanelor fără adăpost – a avut un impact major asupra lui”, a declarat Roya Nikkhah.

În documentar, Prințul William își amintește prima vizită la organizația The Passage, care oferă sprijin persoanelor fără adăpost.

„Eram puțin anxios în legătură cu ceea ce urma să găsesc acolo”, a spus acesta.

El a povestit că mama sa avea un mod natural de a-i face pe oameni să se simtă confortabil.

„Mama mea făcea ceea ce făcea de obicei: îi făcea pe toți să se simtă relaxați, glumea și râdea cu toată lumea”, a spus William.

Prințul a adăugat că experiența l-a surprins.

„Îmi amintesc că la vremea aceea mă gândeam: «Dacă oamenii nu au o casă, probabil că sunt foarte triști». Dar a fost incredibil cât de plăcută și pozitivă era atmosfera de acolo.”

Potrivit specialiștilor în familia regală, valorile promovate de Prințesa Diana continuă să se reflecte în activitatea publică a Prințului William, inclusiv în proiectele sale dedicate combaterii fenomenului persoanelor fără adăpost.

„Influența ei este încă foarte puternică”, a concluzionat Roya Nikkhah.