Prințul Harry și Meghan Markle ar fi fost deranjați de apropierea publică dintre Prințul William și verișoarele sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, potrivit unor informații apărute în Daily Express..

Relația dintre membrii familiei regale continuă să atragă atenția în contextul tensiunilor existente între Sussex și restul Casei Regale.

Potrivit relatărilor, reacția cuplului vine după ce Beatrice și Eugenie au participat la începutul lunii la nunta lui Peter Phillips, desfășurată în regiunea Cotswolds.

Cele două prințese au fost văzute interacționând cu alți membri ai familiei regale, inclusiv cu Prințul William, într-un gest interpretat de unele surse drept un semn de apropiere.

Fiicele Prințului Andrew și ale lui Sarah Ferguson au păstrat în ultimii ani un profil public mai discret. Apariția lor la evenimentul familial a fost însă remarcată de presa britanică, mai ales în contextul controverselor care au afectat imaginea tatălui lor.

Potrivit publicației Heat World, surse apropiate situației susțin că Harry și Meghan au fost surprinși de atitudinea celor două prințese față de William. Aceleași surse afirmă că ducele și ducesa de Sussex le-ar fi oferit sprijin lui Beatrice și Eugenie în perioade dificile.

O sursă citată de Heat World a declarat că apropierea dintre cele două prințese și moștenitorul tronului ar fi fost percepută negativ de Harry și Meghan.

Potrivit aceleiași surse, cei doi ar considera că gesturile publice de susținere față de William ridică semne de întrebare privind încrederea în relația cu verişoarele lor.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de reprezentanții Sussex sau de Palatul Kensington. Ca în cazul multor relatări privind relațiile interne ale familiei regale britanice, detaliile provin din surse anonime citate de publicații de divertisment și tabloide.

Relația dintre Harry și William s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani, după retragerea ducilor de Sussex din îndatoririle regale și mutarea lor în Statele Unite.

Divergențele au fost amplificate de interviurile acordate de Harry și Meghan, precum și de publicarea autobiografiei „Spare”.

În acest context, orice apariție publică sau gest de apropiere între membrii familiei regale continuă să fie atent analizat de presa britanică și internațională.