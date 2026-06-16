Prințesa Eugenie a revenit recent în atenția publică după o perioadă mai discretă, participând la un eveniment important al Familiei Regale britanice, potrivit Daily Express.

Apariția sa are loc într-un context delicat pentru rudele sale apropiate, în timp ce presa britanică continuă să relateze despre presiunile resimțite de prințesele Beatrice și Eugenie pe fondul controverselor care îl vizează pe tatăl lor, prințul Andrew.

Potrivit unor informații publicate de presa britanică, regele Charles al III-lea ar fi încercat în ultimii ani să ofere sprijin și protecție nepoatelor sale, pe măsură ce atenția publică s-a concentrat asupra legăturilor istorice dintre fostul prinț Andrew și finanțatorul american Jeffrey Epstein.

Comentatorul regal Chris Riches susține că monarhul britanic a simțit o responsabilitate aparte față de cele două fiice ale prințului Andrew și ale lui Sarah Ferguson, în special după retragerea tatălui lor din viața publică.

„Regele Charles s-a simțit responsabil pentru prințesele Beatrice și Eugenie după ce părinții lor au fost afectați de asocierea cu Jeffrey Epstein”, a scris Riches într-un articol de opinie publicat de Express.

În ultimii ani, atât Beatrice, cât și Eugenie au continuat să participe la anumite evenimente oficiale ale Familiei Regale, însă într-un rol mai discret decât cel al membrilor activi ai instituției.

Articolul citat menționează că apropiați ai prințesei Beatrice ar fi îngrijorați de impactul pe care atenția mediatică legată de dosarul Epstein l-ar avea asupra acesteia.

Conform acelorași informații, tensiunile generate de reapariția subiectului în spațiul public ar fi creat dificultăți inclusiv în plan personal.

Totuși, aceste afirmații provin din surse apropiate familiei și nu au fost confirmate oficial de Palatul Buckingham sau de reprezentanții prințesei.

În ceea ce o privește pe prințesa Eugenie, presa britanică relatează că aceasta ar aștepta al treilea copil împreună cu soțul său, Jack Brooksbank. Cuplul are deja doi copii și își păstrează în general viața de familie departe de atenția publică.

Apariția recentă a prințesei la un eveniment regal a fost interpretată de observatorii monarhiei britanice drept un semn al revenirii sale treptate în prim-plan, deși aceasta nu deține un rol oficial în cadrul Familiei Regale.

Legăturile dintre prințul Andrew și Jeffrey Epstein au reprezentat una dintre cele mai dificile provocări de imagine pentru monarhia britanică în ultimii ani.

În urma controverselor, Andrew s-a retras din atribuțiile publice și a pierdut o serie de titluri și patronaje regale.

În acest context, atenția publică s-a îndreptat periodic și către fiicele sale, deși acestea nu au fost implicate în scandal și și-au continuat activitățile private și caritabile.