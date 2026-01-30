Bolojan, despre poza cu avocata Georgescu: Nu poți controla aceste lucruri

Numele premierului Bolojan apare în stenogramele DNA din dosarul avocatei Adriana Georgescu, arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de luare de mită.

Aceasta se lăuda în discuţiile cu un investigator sub acoperire că este conectată la "mafie" şi la miniştri, invocând în repetate rânduri numele preşedintelui Nicuşor Dan şi al premierului Ilie Bolojan, conform stenogramelor din referatul DNA. De altfel, avocata Georgescu a pare în poze atât cu premierul, cât și cu Nicușor Dan.

Legat de această situație, Bolojan a declarat că nu poți să controlezi aceste lucruri. „Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament”, a declarat Bolojan la g4media.ro.

Adriana Georgescu a fost arestată preventiv joi de Curtea de Apel Bucureşti, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, după ce au fost prinşi în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenţii în Justiţie în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, care avea două dosare penale.

În referatul de arestare preventivă apar mai multe stenograme în care avocata discută cu un investigator sub acoperire, Majar Bogdan Cristian, căruia îi spune că are nevoie de bani de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, anchetat în două dosaere, pentru a-l ajuta pe Ciprian Ciucu să câştige alegerile pentru Primăria Capitalei.

Astfel, la un moment dat, în referat apare transcrierea unei convorbiri purtate în noiembrie 2025, între Adriana Georgescu şi Majar Bogdan Cristian cu următorul conţinut:

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu sunt conectată şi la mafie, şi la ăia, şi la Nuţu, şi la miniştri, şi eu simt singură votu', pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Cu greu, da' iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar Jean, că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atuncea îl împărţiţi pe Ciprian, care va fi viitoru' preşedinte de partid, să-nţelegeţi! Voi, dacă-l ajutaţi acuma şi-l puneţi primar - eu d-aia ţi-am spus atuncea că-i un business! - îl aveţi p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt aveţi aţi făcut o afacere! Eu îl înţeleg pe Jean. I-am scris de Jean (...).

Tot la dosar se află transcrierea audierii la DNA a investigatorului, care le-a explicat procurorilor ce a discutat cu avocata în cadrul unei întâlniri din data de 5 noiembrie 2025.

"Întrebare organ de urmărire penală: Cu ocazia întâlnirii din data de 05.11.2025, ce alte aspecte aţi mai discutat?

Răspuns: În cadrul întâlnirii din data de 05.11.2025, Georgescu Adriana mi-a mai spus că explicaţia pentru care Tucan Jean Paul nu mai este sub incidenţa măsurii preventive a controlului judiciar se datorează discuţiilor/mesajelor pe care aceasta le-a purtat cu Nicuşor Dan, în care i-a spus că Tucan Jean Paul a ajutat, afirmând despre Nicuşor Dan că "undeva a intervenit". A precizat şi motivul pentru care Tucan Jean Paul nu a fost ajutat pentru obţinerea unei soluţii favorabile în dosarele în care acesta este cercetat, respectiv că Ulici Ioan nu a vorbit cu Cătălin Predoiu pentru el şi nu a făcut nimic în acest sens.

La un moment dat, Georgescu Adriana a solicitat sume de bani, să "îi dăm cât vrem noi", şi a adus în discuţie subiectul sprijinului financiar pe care Tucan Jean Paul să-l ofere lui Ciucu Ciprian în campania electorală, expunând pe această cale modalităţile în care sumele de bani să fie date.

Întrebare organ de urmărire penală: Au mai fost purtate discuţii despre subiectul sprijinului pe care Georgescu Adriana l-a cerut lui Tucan Jean Paul pentru campania electorală a lui Ciucu Ciprian?

Răspuns: Da, cu ocazia unei discuţii telefonice Georgescu Adriana a solicitat să mă întâlnesc cu aceasta în data de 14.11.2025. Cu prilejul întâlnirii, Georgescu Adriana a precizat expres că Tucan Jean Paul trebuie să ajute financiar cu câteva zeci de mii de euro pentru ca Ciprian Ciucu să câştige funcţia de primar general. A precizat că, dacă Tucan Jean Paul oferă suma de 100.000 euro, Ciucu Ciprian o să fie "al lui". A insistat în mare parte din discuţie ca Tucan Jean Paul să îl ajute să obţină această funcţie şi, dacă acesta doreşte, îi poate intermedia o întâlnire cu Ilie Bolojan. Precizează că dacă Tucan Jean Paul se va implica în această campanie, Ilie Bolojan îi va fi dator moral.

Am adus în discuţie situaţia dosarului penal instrumentat de EPPO şi în prezent aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, în care este cercetat Tucan Jean Paul. Cu acest prilej, Georgescu Adriana a precizat ca Tucan Jean Paul să vorbească direct cu Ciucu Ciprian şi că se va ocupa ea să stabilească această legătură. A mai spus că se implică destul de mult în campania electorală a lui Ciucu Ciprian, făcând afirmaţia "să îl pun primar", astfel în cazul unei reuşite ea îl va avea "la mână pe Ciucu şi Bolojan" şi că va rezolva datoriile faţă de Tucan Jean Paul.

Întrebare organ de urmărire penală: Ulterior acestei întâlniri şi până în prezent au mai fost purtate discuţii despre implicarea lui Tucan Jean Paul în campania electorală a lui Ciucu Ciprian?

Răspuns: Da, în cadrul unei conversaţii telefonice, Georgescu Adriana mi-a spus că a reuşit să obţină o întâlnire între Tucan Jean Paul şi Ciucu, afirmând că, dacă acesta participă în această campanie, "nu mai are nevoie de nimic", în sensul că i se vor rezolva problemele sale penale.

În principiu, aceste întâlniri au avut ca scop solicitările pe care Georgescu Adriana Mihaela i le-a adresat lui Tucan Jean Paul, prin intermediul meu, de a sponsoriza campania electorală a candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cu o sumă de bani care ar fi putut ajunge până la un milion de euro. Menţionez că, în mai multe rânduri, Georgescu Adriana a solicitat ca Tucan Jean Paul să fie cel care să se întâlnească personal cu Ciprian Ciucu, aceasta menţionând că a discutat cu Ciprian Ciucu şi că acesta acceptă sprijinul financiar al lui Tucan Jean Paul în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

Georgescu Adriana Mihaela mi-a mai spus să îi transmit lui Tucan Jean Paul că singura lui solicitare, în situaţia în care Tucan Jean Paul l-ar sprijini financiar în campania electorală, ar fi să nu îi ceară să se afişeze în public cu el. Tot Georgescu Adriana Mihaela mi-a spus că Ciprian Ciucu i-a transmis că îl va scăpa pe Tucan Jean Paul de dosarele penale în care este cercetat, în schimbul sprijinului financiar pe care i l-ar acorda în campanie.

De altfel, Georgescu Adriana a menţionat că Tucan Jean Paul trebuie să vină măcar o dată să se întâlnească personal cu Ciprian Ciucu sau chiar cu Ilie, cu referire la primul ministru al României, Ilie Bolojan. A mai menţionat că genul acesta de întâlniri trebuie făcute direct cu Tucan Jean Paul, nu prin intermediar".

Investigatorul a mai declarat că Adriana Georgescu a adus în discuţie şi numele procurorului şef al DNA, Marius Voineag, însă ea a spus că nu poate interveni la acesta pentru rezolvarea dosarelor lui Jean Paul Tucan, "întrucât ea nu are nicio calitate, singurii cu care poate vorbi despre situaţia lui Tucan Jean Paul sunt Nicuşor Dan, preşedintele României, şi Ilie Bolojan, premierul României".