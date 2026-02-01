Proiect PSD în CGMB: Bucureștenii nu vor mai plăti apa caldă şi căldura dacă nu sunt în parametri

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a anunțat că PSD va propune în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care stabilește că, în situațiile în care Termoenergetica şi ELCEN nu furnizează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile de proprietari care primesc „apă călâie” nu vor fi obligate să plătească acest serviciu.

Edilul a anunțat că PSD va propune în CGMB un proiect prin care asociaţiile de proprietari nu vor plăti apa caldă şi căldura atunci când acestea nu sunt livrate în parametri.

„Citim că mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibilă, ea e călâie, caloriferele sunt amorţite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni – şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers – vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă”, a spus acesta.

Potrivit primarului Sectorului 4, Termoenergetica și ELCEN trebuie să-şi rezolve problemele.

„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a explicat acesta.

Băluţă susţine, de asemenea, schimbarea politicii de acordare a subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti, „astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.

Primarul a spus că, potrivit datelor din decembrie, în București sunt 29.500 de pensionari cu pensii de până la 1.000 de lei, care au dificultăți în plata căldurii, alături de alte zeci de mii de persoane cu venituri mici. În opinia sa, nu este firesc ca subvenția să fie acordată în mod egal și celor cu salarii de 20.000 de lei.

„Voi face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a bloca orie măsură de austeritate suplimentară”, a mai spus edilul.