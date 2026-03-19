Netanyahu, după 20 de zile de atacuri aeriene asupra Iranului: Teheranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu

Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Captură video Youtube
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, joi, că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice, după 20 de zile de atacuri aeriene americano-israeliene, potrivit Reuters.

Netanyahu: „Iranul este aproape decimat”

Premierul israelian a declarat că „Iranul este aproape decimat”, adăugând că arsenalul iranian de rachete şi drone a fost afectat puternic şi urmează să fie distrus complet.

„Ceea ce noi distrugem acum sunt fabricile care produc componentele necesare pentru fabricarea acestor rachete şi a armelor nucleare pe care ei încearcă să le producă”, a explicat acesta, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

Premierul israelian susține că o acțiune terestră este necesară

Referitor la obiectivul său şi al președintelui american Donald Trump de a răsturna regimul iranian, Netanyahu a spus că „în pofida celor aproape trei săptămâni de război, este încă prea devreme pentru a spune dacă iranienii vor ieşi în stradă pentru a încerca să-şi răstoarne guvernul”.

Donald Trump. Sursă foto: presideny.ro

„Revine poporului iranian să arate acest lucru, să aleagă momentul şi să se ridice la înălţimea vremurilor”, a continuat el.

După ce, până în prezent, războiul s-a desfășurat doar prin atacuri aeriene, Netanyahu a recunoscut că este necesară și o acțiune terestră și a afirmat că „există multe posibilități pentru această componentă terestră”, fără să ofere detalii suplimentare.

Trump: Nu desfășor trupe nicăieri

Trump a declarat joi că nu va trimite trupe terestre în războiul împotriva Iranului. „Nu, nu desfăşor trupe nicăieri. Dacă aş fi făcut asta, nu v-aş fi spus-o. Dar nu desfăşor trupe”, a spus acesta, în fața Casei Albe.

Nu este prima dată când acesta abordează acest subiect, însă poziția sa apare inconsecventă. Într-o declarație din 2 martie, la două zile după ce a declanșat războiul, el afirma că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.

Într-o altă discuție cu presa, marți, Trump a fost întrebat dacă se teme de un nou Vietnam în cazul în care va decide operațiuni terestre împotriva Iranului. „Nu mă tem de nimic”, a răspuns acesta.

