Condamnări în dosarul de furt de combustibil la Baza Mihail Kogălniceanu. Cum funcționa schema

Judecătoria Constanța a anunțat prima soluție într-un dosar care vizează sustragerea de motorină din livrările destinate generatoarelor de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Cazul, investigat de mai mulți ani, privește un mecanism prin care combustibilul ar fi fost deturnat și vândut în afara circuitului oficial.

Șase persoane au fost condamnate în primă instanță pentru delapidare, complicitate și tăinuire, toate pedepsele fiind cu suspendare. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Procurorii au susținut că, în perioada mai–iulie 2021, mai mulți angajați ai unei firme au organizat un mecanism prin care motorina destinată bazei militare nu ajungea integral la destinație.

Concret, livrările erau raportate ca fiind complete, însă în realitate generatoarele ar fi fost alimentate cu cantități mai mici. Diferența rezultată ar fi fost transformată în surplus și însușită, ulterior fiind valorificată către diverse persoane, la aproximativ jumătate din prețul pieței. Combustibilul era livrat în baza unor contracte cu KBR, companie responsabilă de logistica bazelor americane din România. Prejudiciul reținut în dosar se ridică la aproximativ 5.000 de litri de motorină.

Un element important din dosar este faptul că unul dintre inculpați ar fi recunoscut, în timpul urmăririi penale, modul în care funcționa schema.

Acesta ar fi explicat că, în anumite situații, în documente erau trecute cantități maxime de combustibil, fără ca acestea să fie livrate integral. Diferența era colectată și depozitată în rezervoarele unui cap tractor, scos ulterior din bază, iar motorina era vândută. Acest detaliu a fost luat în calcul de instanță la pronunțarea soluției.

La data de 20 martie 2026, Judecătoria Constanța a pronunțat prima hotărâre în acest dosar. Iacob Bogdan Cristian a primit 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată. Lantzky Karoly a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru delapidare și conducerea unui vehicul fără permis. Szabo Zoltan a primit 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la delapidare.

Pentru tăinuire în formă continuată, Batarlau Florin a fost condamnat la 1 an și 3 luni cu suspendare, iar Meca Alina și Boef Andrei Robert au primit câte 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare.

Pentru toți inculpații, instanța a stabilit termen de supraveghere, obligația de a se prezenta la Serviciul de Probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea de muncă în folosul comunității.

În dosar apare și numele Alinei Meca, identificată în spațiul public ca fiind consilier local PSD în Poarta Albă. Aceasta a fost condamnată pentru tăinuire în formă continuată. Prezența unui ales local într-un astfel de caz crește interesul public, mai ales în contextul în care situația vizează combustibil destinat unei baze militare cu importanță strategică.

De la Iacob Bogdan Cristian a fost confiscată suma de 4.350 de lei, iar de la Lantzky Karoly suma de 24.450 de lei. În cazul Alinei Meca a fost dispusă confiscarea a 18.000 de lei, iar de la Boef Andrei Robert suma de 2.100 de lei.

Totodată, judecătorii au menținut sechestrul asigurător instituit în faza de urmărire penală asupra unor sume ridicate anterior. În plus, inculpații au fost obligați la plata cheltuielilor judiciare către stat, în valoare totală de 21.000 de lei.

Un aspect notabil al cauzei este că societatea comercială considerată parte vătămată, SC Euro Ecologic SRL, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. Cu toate acestea, instanța a decis confiscarea sumelor considerate ilicite, independent de existența unei cereri de despăgubire.

Decizia Judecătoriei Constanța reprezintă prima etapă în acest dosar și poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare.

Prin urmare, soluția nu este definitivă și poate fi modificată de instanța superioară. Cazul rămâne unul sensibil, având în vedere legătura cu un obiectiv militar important și natura acuzațiilor formulate.