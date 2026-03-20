Telemuncă și mai puține zboruri: soluția AIE pentru criza petrolului

Telemuncă și mai puține zboruri, soluția AIE. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a lansat vineri un set amplu de recomandări menite să reducă presiunea asupra piețelor petroliere globale, în contextul tensiunilor generate de conflictul dinOrientul Mijlociu și al riscurilor crescute privind aprovizionarea cu hidrocarburi.

După ce săptămâna trecută a aprobat o eliberare record de petrol din rezervele strategice, AIE a venit cu un pachet de 10 măsuri considerate capabile să reducă cererea de combustibili la nivel global. Printre acestea se numără extinderea telemuncii, reducerea vitezelor de circulație, utilizarea mai intensă a transportului public și limitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative.

Organizația subliniază că atât guvernele, cât și companiile și populația pot contribui la diminuarea consumului de petrol, ceea ce ar ajuta la reducerea impactului economic resimțit de consumatori în urma posibilelor întreruperi de aprovizionare. Scopul principal este atenuarea efectelor asupra pieței energetice într-un moment marcat de incertitudine geopolitică.

În viziunea AIE, aplicarea simultană și pe scară largă a acestor măsuri ar putea avea un efect semnificativ asupra cererii globale de combustibili. Printre recomandările cheie se află și reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h, precum și încurajarea utilizării carpooling-ului și a unei conduite mai eficiente în trafic.

De asemenea, agenția propune măsuri de gestionare a traficului în marile orașe pentru a diminua aglomerația, ceea ce ar duce implicit la un consum mai mic de carburant. Sunt vizate și schimbări în comportamentul de mobilitate, precum reducerea deplasărilor de serviciu și folosirea transportului feroviar sau rutier în locul zborurilor interne sau pe distanțe scurte.

AIE atrage atenția că diminuarea călătoriilor de afaceri ar putea avea un impact rapid asupra cererii de combustibil pentru aviație, un segment sensibil al pieței energetice. În același timp, organizația încurajează eficientizarea consumului de energie în industrie și, acolo unde este posibil, înlocuirea gazului cu electricitate în anumite activități casnice, precum gătitul.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat că aceste măsuri și-au dovedit eficiența în diverse situații de criză energetică și a avertizat că, în absența unei detensionări rapide a conflictului, presiunile asupra piețelor de energie și asupra economiilor globale ar putea crește semnificativ.

În paralel, AIE a început deja implementarea unei decizii luate la mijlocul lunii martie, privind eliberarea a aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Este vorba despre cea mai amplă operațiune de acest tip din istoria instituției și a șasea intervenție majoră de acest fel realizată până acum.

Potrivit agenției, statele membre au început deja să introducă pe piață volume din aceste rezerve, conform angajamentelor asumate, pentru a stabiliza prețurile și a limita efectele șocului energetic.

Agenția Internațională pentru Energie, cu sediul la Paris, este principalul organism de coordonare și analiză energetică pentru cele mai dezvoltate 29 de state. Instituția a fost creată în urma crizei petroliere din 1973–1974, având rolul de a gestiona situațiile de urgență și de a coordona eliberarea de rezerve strategice de petrol.