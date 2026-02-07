Monden

Andreea Bostanică: V-ați vinde un rinichi, ca să trăiți o zi din viața mea

Andreea Bostănică/ Sursa foto Instagram
Andreea Bostănică a adresat un mesaj dur celor care au criticat-o după podcastul la care a participat. Aceasta a spus că oamenii care i-au adresat cuvinte urâte sunt cei care ”și-ar vinde un rinichi” pentru a fi o zi ca ea.

Andreea Bostănică, dezlănțuită!

Cântăreața a avut o intervenție pe rețelele de socializare în care le-a transmis un mesaj controversat celor care o contestă. ”Să știți că invidia e un păcat de moarte și e foarte, foarte rău ceea ce faceți. Dar dacă voi credeți că mă afectează, greșiți foarte mult. Mai ales cele dintre voi care v-ați vinde un rinichi să trăiți o zi din viața mea. Vă faceți pozele în mașinile pe care le am.

Andreea Bostănică

Sursa foto: Facebook/Andreea Bostănică

Vă lăudați cu ceea ce nu aveți. Vă înțeleg, cred că și eu dacă eram în locul vostru cred că nici eu nu o haleam pe Andreea Bostănică. Pentru că oamenii care scriu comentarii drăguțe sau constructive, uite un sfat, sunt niște oameni maturi, niște fete frumoase, încrezătoare în sine, bărbați maturi, restul… V-am zis, invidia este boală grea. Intrați la comentarii să vedeți, doar comentarii răutăcioase”, a spus artista.

 E mândră de ea

Pe de altă parte, aceasta le-a transmis tuturor că este mândră de ea. ”Sunt foarte mândră de mine și mi-a plăcut sincer foarte mult. M-am uitat chiar de două ori. Pentru că mi-a plăcut să discut, să fiu deschisă, să spun adevărul. Dar am citit comentariile și Doamne, doar comentarii invidioase.

Când îți scrie cineva un mesaj constructiv înțeleg, dacă oamenii îți zic: uite nu ai făcut bine aici, înțeleg. Dar sunt numai comentarii din astea ”nu mai suport”. Sau din astea ”încă nu a început podcastul, dar eu deja nu o mai suport”. Sincer, mie mi-e milă de voi”, a mai explicat Bostănică.

”Invidia e păcat de moarte”

Interpreta a concluzionat că invidia e boală grea. ”Se vede că nu aveți o viață bună, chiar îmi pare rău că avem așa o mentalitate și că invidia este o boală grea”, a mai spus ea.

