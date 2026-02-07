Andreea Bostanică: V-ați vinde un rinichi, ca să trăiți o zi din viața mea

Andreea Bostănică a adresat un mesaj dur celor care au criticat-o după podcastul la care a participat. Aceasta a spus că oamenii care i-au adresat cuvinte urâte sunt cei care ”și-ar vinde un rinichi” pentru a fi o zi ca ea.

Cântăreața a avut o intervenție pe rețelele de socializare în care le-a transmis un mesaj controversat celor care o contestă. ”Să știți că invidia e un păcat de moarte și e foarte, foarte rău ceea ce faceți. Dar dacă voi credeți că mă afectează, greșiți foarte mult. Mai ales cele dintre voi care v-ați vinde un rinichi să trăiți o zi din viața mea. Vă faceți pozele în mașinile pe care le am.

Vă lăudați cu ceea ce nu aveți. Vă înțeleg, cred că și eu dacă eram în locul vostru cred că nici eu nu o haleam pe Andreea Bostănică. Pentru că oamenii care scriu comentarii drăguțe sau constructive, uite un sfat, sunt niște oameni maturi, niște fete frumoase, încrezătoare în sine, bărbați maturi, restul… V-am zis, invidia este boală grea. Intrați la comentarii să vedeți, doar comentarii răutăcioase”, a spus artista.

Pe de altă parte, aceasta le-a transmis tuturor că este mândră de ea. ”Sunt foarte mândră de mine și mi-a plăcut sincer foarte mult. M-am uitat chiar de două ori. Pentru că mi-a plăcut să discut, să fiu deschisă, să spun adevărul. Dar am citit comentariile și Doamne, doar comentarii invidioase.

Când îți scrie cineva un mesaj constructiv înțeleg, dacă oamenii îți zic: uite nu ai făcut bine aici, înțeleg. Dar sunt numai comentarii din astea ”nu mai suport”. Sau din astea ”încă nu a început podcastul, dar eu deja nu o mai suport”. Sincer, mie mi-e milă de voi”, a mai explicat Bostănică.

Interpreta a concluzionat că invidia e boală grea. ”Se vede că nu aveți o viață bună, chiar îmi pare rău că avem așa o mentalitate și că invidia este o boală grea”, a mai spus ea.