Andreea Bostănică dă cărțile pe față. De ce s-a despărțit cu adevărat de fostul ei iubit

Andreea Bostănică este în continuare în centrul scandalului legat de fostul ei iubit. Cei doi își împart vorbele în public, dar nu ar mai discuta unul cu celălalt.

Controversa relației starletei nu pare să se mai termine. După ce fostul iubit a ieșit public cu diferite declarații, acum artista întoarce moneda.

”Nu am fost niciodată genul care să-mi doresc să stric orelație. Eu l-am iubit foarte mult și am ținut foarte mult la el. A fost totul cu divezi, mi-au scris și prieteni apropiați. Eu nu vreau să vorbesc despre ce mi-a spus el. Nici despre ce i-am spus eu lui. Vreau doar să spun că eu îl respect și orice a vorbit el, orice declarație a dat, înseamnă că asta a vrut să spună și că asta e corect pentru el”, a povestit aceasta.

Situația în care a ajuns să fie implicată se pare că ar avea de a face cu trecutul ei. ”Știi ce mi-a rămas mie? Iubirea despre cum era el în capul meu. Pentru că eu mi-am imaginat poate și din faptul că părinții mei au divorțat când eu eram foarte mică. Părinții mei au divorțat când eu aveam nici 6 ani și eu nu am avut timp să văd iubirea, cum se desfășoară, cum este o relație sănătoasă.

Pentru că până la 6 ani am văzut ce era în familia mea. Drept urmare eu am crezut că persoana aceasta mă iubește foarte mult. Și nu m-aș fi putut gândi niciodată că mi se poate întâmpla mie așa ceva”, a mai spus interpreta.

Andreea Bostănică a explicat că nu mai are niciun sentiment pentru fostul iubit. ”Nu că sunt eu Angelina Jolie și nu mi se poate întâmpla mie.

Dar chiar nu a fost niciun semn. Eu nu îl mai iubesc pentru că atunci când încalci acest principiu înseamnă că nu mai există iubire. Cum poți să iubești pe cineva și să faci chestii de genul?”