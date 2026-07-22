Proprietarul unui restaurant cu două stele Michelin din Seul riscă un an de închisoare și o amendă după ce localul a servit furnici importate din Thailanda și Statele Unite, deși insectele nu se află pe lista ingredientelor aprobate pentru consum în Coreea de Sud. Potrivit The Times, Ancheta a pornit după ce autoritățile au descoperit fotografii publicate în recenziile online ale restaurantului.

Un restaurant cu două stele Michelin din Seul a ajuns în centrul unei anchete după ce în meniul său au fost introduse furnici folosite drept garnitură pentru desert. Proprietarul localului riscă acum o pedeapsă de un an de închisoare pentru încălcarea regulilor naționale privind siguranța alimentară.

Cazul nu a fost descoperit în urma unor reclamații depuse de clienți. Oficialii Ministerului pentru Siguranța Alimentară și a Medicamentelor din Coreea de Sud au observat recenzii online în care apăreau fotografii cu sorbeturi peste care fuseseră presărate insecte.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici importate din Thailanda și Statele Unite au fost folosite în preparatele restaurantului pe parcursul a patru ani.

În fața instanței, proprietarul localului a recunoscut că insectele au fost incluse în preparate, dar a susținut că acestea reprezentau doar „o mică parte” dintr-un meniu de degustare alcătuit din 15 feluri.

El a declarat că oaspeții puteau alege dacă doreau să consume desertul cu furnici. Aproximativ 60% dintre clienți ar fi optat pentru sorbetul garnisit cu insecte, în timp ce persoanele care îl refuzau primeau variante alternative, între care flori comestibile sau oțet fermentat.

Bucătarul-șef a declarat și că furnicile sunt folosite în mod obișnuit în restaurante de top din țări precum Regatul Unit, Danemarca și Australia.

Procurorii au susținut însă că folosirea unor ingrediente care nu au fost aprobate rămâne ilegală potrivit legislației sud-coreene, indiferent dacă preparatele respective sunt servite și în alte state.

Conform anchetatorilor, desertul cu furnici a fost comandat de peste 12.200 de ori și a adus venituri importante restaurantului. Legislația din Coreea de Sud permite consumul a zece specii de insecte, însă furnicile nu se regăsesc pe această listă. Printre insectele acceptate pentru consumul uman se numără lăcustele și greierii.

Procurorii sud-coreeni au solicitat instanței ca proprietarul restaurantului cu două stele Michelin să fie condamnat la un an de închisoare.

În același timp, aceștia au cerut aplicarea unei amenzi de 20 de milioane de woni sud-coreeni, echivalentul a aproximativ 13.510 dolari, pentru localul din Seul.